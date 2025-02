Agnieszka Kaczorowska ma ogromne doświadczenie taneczne. W wieku zaledwie sześciu lat rozpoczęła trenowanie tańca towarzyskiego. Zdobyła tytuł młodzieżowych mistrzów Polski 2009 w stylu latynoamerykańskim, a także była młodzieżową mistrzynią świata w tańcach latynoamerykańskich z 2010 roku. Na swoim koncie ma też zwycięstwo w trzeciej edycji programu rozrywkowego Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w 2015 roku. W 16. edycji programu będzie można zobaczyć ją w parze z Filipem Gurłaczem. W wywiadzie dla "Super Expressu" Agnieszka zdradziła, kto ma największą szansę na wygraną.

Agnieszkę Kaczorowską zapytaliśmy o to czy jej partner ma większe szanse na wygraną w porównaniu z innymi uczestnikami. On jest zawodowym aktorem, a jak wiadomo, w szkołach aktorskich są zajęcia taneczne.

Próbował, tak i to rzeczywiście czuję, że on jest skoordynowany i jakoś tam pomalutku, małymi kroczkami, ale łapie te kroki. Zobaczymy na przestrzeni czasu, trudno jest to ocenić tak naprawdę od razu. To bardzo zależy od człowieka. Są aktorzy, którzy w ogóle nie mają koordynacji ruchowej. Są tacy i to bardzo znani, którzy nie tańczyli jeszcze w tym programie i którzy absolutnie się nie nadają do tańca. Oczywiście każdy może nauczyć się tańczyć, ja zawsze to powtarzam, natomiast no jakby przepaść jest, więc to wszystko dotyczy jednostki. Tego, czy się ktoś przykładał do jakichś tam zajęć - powiedziała Kaczorowska w rozmowie z "Super Expressem".

W dalszej części gwiazda wyznała nam, że nie chce porównywać aktorów z do innych dziedzin. Wszystko zależy od człowieka i od tego, jak przykłada się do nauki.

Natomiast ja bym nie porównywała aktorów do innych dziedzin, bo na przykład sportowcy mają to, że genialnie odnajdują się w tym ferworze treningowym. Tańczyłam z Łukaszem Kadziewiczem, siatkarzem i jego nie dało się zajechać - on był świetnie przygotowany. Kondycja, ale przede wszystkim takie podejście do treningu, że po prostu dajesz z siebie 150% za każdym razem. Z ludźmi z innych profesji, no to wiesz, każdy ma swoje wyzwania. Więc to trudne. No trudno tak porównać. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to że na pewno mężczyznom jest trudniej w tym programie niż kobietom. Ponieważ, choć kobiety też muszą się oczywiście pewnych rzeczy nauczyć, tak w tej ramie na przykład standardowej. To kobieta tak wejdzie sobie w tę ramę, nauczy się paru rzeczy i jak coś tam jej się zepsuje, to ten partner jej pomoże i naprawi. Kobiecie-tancerce jest o wiele trudniej naprawić uczącą się gwiazdę męską - wyznała nam Kaczorowska.