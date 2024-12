Gwiazda TikToka w programie "Taniec z Gwiazdami"! Kim jest Maria Jeleniewska? Śledzą ją miliony

Krzysztof Respondek we wspomnieniach żony i córek. Łzy same napływają do oczu

Maria Jeleniewska ma szansę stać się "drugą Julią Żugaj" w nowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami", do której została zaproszona. Najnowsza uczestniczka ma 22 lata i jest jedną z najpopularniejszych gwiazd TikToka w Polsce oraz na świecie. Jej poczynania w mediach społecznościowych śledzą miliony osób. Jeleniewska swoją popularność zawdzięcza własnej pracy i uporowi, który sprawił, że w wieku zaledwie 14 lat przecierała pierwsze szlaki na platformie Musical.ly, a potem na TikToku. Wtedy, kiedy prawie nikt nie wierzył w powodzenie tego medium. Tym samym stała się jedną z pierwszych popularnych twórczyń w tym serwisie w Polsce. Jej pomysł był strzałem w dziesiątkę, bo dziś Maria Jeleniewska zarabia na swojej działalności niemałe pieniądze. Influencerka pokazuje swoje życie prywatne, hobby, chłopaka i rodzinę, otwierając swoje życie przed wieloma obserwatorami w sieci. Tym samym, podobnie jak w zeszłej edycji Julia Żugaj, ma szansę na zdobycie licznych głosów od swoich obserwatorów, którzy już teraz deklarują śledzenie jej poczynań w "Tańcu z Gwiazdami". Szczegóły poniżej.

Maria Jeleniewska będzie jak Julia Żugaj? Może stać się czarnym koniem nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Co prawda Maria Jeleniewska nie ma tak wiernego fandomu, jak Julia Żugaj, nie śpiewa piosenek i nie tańczy (choć niedawno zaczęła) na co dzień, to i tak potencjał do stania się czarnym koniem kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" jest ogromny. Jeżeli przynajmniej cząstka z kilku milionów obserwujących 22-latkę zdecydowałaby się wysyłać na nią głosy w programie, to finał jest gwarantowany. Oczywiście nie oznacza to z automatu wygranej, bo nawet Żugajkom nie udało się tego osiągnąć, ale Jeleniewska niewątpliwe może stać się jedną z faworytek. Jej konto śledzi ponad 13,3 miliona obserwujących, a łącznie pod filmikami zdobyła już ok. 439 milionów odsłon.

- Czy Marysia odnajdzie się w rytmie tańca i zachwyci jurorów oraz widzów? Czekamy z niecierpliwością, aby zobaczyć, jak poradzi sobie w tej zupełnie nowej roli - zapowiadają twórcy programu "Taniec z Gwiazdami".

Rzecz jasna w sieci nie brakuje głosów zdziwienia. - Nie wiem, kim jest ta pani - czytamy, zwykle od starszych osób, nie śledzących mediów społecznościowych tak pieczołowicie. Młodzi zwykle jednak wiedzą, kim jest Jeleniewska, i zapowiadają głosowanie na 22-latkę. - Trzymamy kciuki - wtórują w social mediach. Wkrótce się przekonamy, jaki będzie tego rezultat.

