TVP nagle ogłasza ws. nowej edycji show "Rolnik szuka żony". Radykalna zmiana w zasadach! Klamka zapadła

"Rolnik szuka żony" nowa edycja. TVP przekazała podwójnie ważną informację

Każda seria programu "Rolnik szuka żony" rozgrzewa widzów do czerwoności. Nic dziwnego, że fani tego formatu już przebierają nogami na myśl o kolejnej edycji. Długo jednak nie pojawiały się żadne komunikaty ws. rolniczego show prowadzonego przez Martę Manowską. Nagle jednak TVP przekazała podwójnie ważną informację. Dlaczego podwójnie? Po pierwsze dlatego, że wiadomo już, że odcinek zerowy programu "Rolnik szuka żony" odbędzie się w szczególnym terminie - 20 kwietnia, czyli w Niedzielę Wielkanocną. Po drugie, poznamy nie tak jak dotychczas dziesięciu rolników szukających partnerki, tylko ośmiu. Jest to powrót do korzeni show TVP, bowiem także ośmiu mężczyzn rywalizowało w pierwszej edycji zerowego odcinka programu "Rolnik szuka żony".

Do zerowego odcinka 12 edycji #Rolnikszukażony zostało już tylko 9 dni! Już 20 kwietnia o 21:20 poznacie ósemkę rolników szukających swoich drugich połówek

- czytamy w specjalnym komunikacie TVP zamieszonym na oficjalnym profilu programu "Rolnik szuka żony" na Instagramie". Klamka zatem zapadła.

Widzowie już ostrzą sobie zęby na kolejną dawkę kultowego już show w TVP. Przypomnijmy, że w poprzedniej - 11 serii - ogromne emocje towarzyszyły oglądającym od pierwszego (a w zasadzie od zerowego odcinka) aż do wielkiego finału. W nim doszło do szczerych wyznań uczestników prowadzonego przez Martę Manowską programu. Duże poruszenie wywołała Magda, ujawniając, że należy do kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. - Kamień spadł mi z serca po tym, że wszystko powiedziałam - dodała. Ostatnia edycja show "Rolnik szuka żony" okazała się szczęśliwa dla dwóch par - Marcina i Ani oraz Rafała i Dominiki. Pierwszy mężczyzna zdradził nam nawet, że zamierza się oświadczyć partnerce. Z kolei druga para niedawno gościła w "Pytaniu na śniadanie" TVP. Wówczas Rafał powiedział, że Dominika jest już coraz bliżej przeprowadzki do niego na gospodarstwo.

