Marcin i Ania z "Rolnik szuka żony" mówią o zaręczynach i ślubie. Wiemy, po jakim czasie wyznali sobie miłość

11. edycja programu "Rolnik szuka żony" zakończyła się szczęśliwie dla dwóch par. Miłość odnaleźli Marcin i Ania oraz Rafał i Dominika. Zdecydowanie mniej szczęścia mieli Agata, Wiktoria i Sebastian, którzy wciąż szukają swoich drugich połówek.

Zaręczyny w "Rolnik szuka żony"

Zakochani bohaterowie "Rolnik szuka żony" snują odważne plany na przyszłość. Zarówno Marcin, jak i Rafał deklarują, że chcą zalegalizować swoje związki, a ich partnerki z radością czekają na kolejne kroki w relacjach. Jeszcze podczas programu Marcin zapowiedział, że zamierza wkrótce oświadczyć się Ani. Choć do zaręczyn przed kamerami nie doszło, rolnik nie ukrywa, że już planuje ten wyjątkowy moment. Jak się dowiedzieliśmy, jego wybranka marzy o tym, by była to niespodzianka – i on zamierza spełnić jej życzenie.

Ona nic jeszcze nie wie, a ja już wiem

– zdradził w rozmowie z nami rolnik.

Początkowo Marcin deklarował, że ślub odbędzie się w ciągu roku, ale para postanowiła nieco zwolnić tempo.

W przedostatnim odcinku dowiedziałam się, że lato to już realna perspektywa i trochę mnie to zaskoczyło. Ale na pewno będziemy starali się jak najszybciej zamieszkać razem i stworzyć prawdziwą rodzinę

– przyznaje Ania z "Rolnik szuka żony".

Relacja Ani i Marcina rozwija się w szybkim tempie, co wzbudziło dyskusje wśród widzów. Niektórzy twierdzili, że słowo "kocham" padło między nimi zbyt wcześnie, bo, jak udało nam się dowiedzieć, już po trzech tygodniach znajomości.

To sprawa indywidualna. Jedni potrzebują więcej czasu, ale miłość się po prostu czuje

– tłumaczy Ania.

Druga para, Rafał i Dominika, również zapowiada wspólną przyszłość. Choć ich relacja rozwijała się bardziej stonowanie, zdobyli oni sympatię widzów swoją naturalnością i ciepłem.

Obie pary pokazały, że program może być skuteczną drogą do znalezienia miłości, a ich historie dowodzą, że w telewizyjnym show możliwe jest odnalezienie prawdziwego uczucia. Czy ich plany na wspólną przyszłość się zrealizują? Czas pokaże, ale fani "Rolnik szuka żony" trzymają za nich kciuki!

