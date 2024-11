Łzy Dominiki w finale "Rolnik szuka żony". Czy jej związek z Rafałem przetrwa? Internauci dostrzegli ważny szczegół

W sieci pojawił się zwiastun 12. odcinka "Rolnik szuka żony", w którym uczestnicy programu ponownie spotykają się ze swoimi kandydatami. Jak wynika z materiału opublikowanego na Facebooku, finał obfituje w emocje – nie zabraknie łez, napięcia i zaskakujących rozmów.

Przypomnijmy, że w 11. odcinku "Rolnik szuka żony" doszło do aż trzech rozstań. Agata i Irek zakończyli swoją relację, jednak największym zaskoczeniem była decyzja o zakończeniu związków Wiktorii i Adama oraz Sebastiana i Kasi. W finale programu uczestnicy spotkają się w studiu, gdzie w rozmowach z Martą Manowską wyjaśnią, co dokładnie się wydarzyło. Niewykluczone, że ujawnione zostaną skrywane sekrety i niewypowiedziane dotąd emocje.

Jednym z głównych tematów finału "Rolnik szuka żony" może być relacja Sebastiana i Patrycji. Widzowie nie pozostawili tego bez komentarza, spekulując, że para mogła wrócić do siebie. W sieci pojawiły się komentarze, które podgrzewają atmosferę:

- Pati jaka dumna siedzi, jakby miała ku temu powody.

- Powrót Sebastiana do Patrycji to kompromitacja jednego i drugiego. Jeśli Patrycja podchodzi do tego poważnie, to można jej współczuć.

- Wygląda na to, że Sebastian spotyka się z Patrycją.