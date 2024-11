"Rolnik szuka żony": Sebastian zakończył znajomość z Kasią. Kobieta nie ukrywa rozczarowania

Sebastian spotkał się z Kasią w parku. Mężczyzna rozpoczął rozmowę, tłumacząc swoją decyzję.

– powiedział Sebastian z "Rolnik szuka żony".

Kasia odpowiedziała stanowczo, że jest przekonana, iż poradziłaby sobie w gospodarstwie.

– stwierdziła.

Mimo deklaracji Kasi, Sebastian wskazał, że jego decyzja wynikała z obserwacji jej zachowania.

– mówił wprost.

- dodał rolnik przed kamerami.

Kasia tłumaczyła, że miała po prostu gorszy dzień i była bardzo zmęczona, jednak w ich relacji przeszkadzały jej także oschłość i chłód Sebastiana. Uznała, że nie sprostała wymaganiom Sebastiana.

Po wyjeździe Kasi z gospodarstwa, Sebastian przestał się do niej odzywać. Wyjaśnił, że chciał porozmawiać o wszystkim na żywo, ale Kasia nie kryła żalu wobec jego postawy.

– powiedziała z wyraźnym rozgoryczeniem Kasia.

Kasia zarzuciła Sebastianowi, że nie był wobec niej szczery i ukrywał swoje emocje.

– mówiła.

Dodała, że w relacji z Sebastianem odczuwała presję i brak zrozumienia.

Mam poczucie, że nadal myślisz o poprzednim związku i nie jesteś gotowy, żeby coś dalej tworzyć. Może się nie rozumiemy. Wybierając kogoś, mówiąc wprost, że chcę, zadając bardzo dużo pytań o przyszłość, czym bym się zajmowała na gospodarstwie. Jak ci nie potrafiłam odpowiedzieć, to byłeś bardzo niezadowolony. Skąd ja miałam wiedzieć?! Musiałam się bardzo mocno zdeklarować, łącznie z mieszkaniem przed ślubem, bo było dla mnie bardzo trudne. Po czym ty się odcinasz, jakby nic nie było. No to jest mega nie w porządku. Nie jesteśmy gówniarzami. Mamy tyle lat, że możemy to sobie powiedzieć. To jest mega nie w porządku. Jest mi bardzo przykro