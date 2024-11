Wiktoria i Adam z "Rolnik szuka żony" rozstali się! Co się stało? "To jest dla ciebie śmieszne?"

Wiktoria w 11. odcinku "Rolnik szuka żony" stwierdziła, że w jej relacji z Adamem pojawiło się wiele niejasności. Jednym z problemów była kwestia zmiany pracy przez Adama. Mężczyzna miał zmienić zdanie nie tłumacząc tego rolniczce.

Bohaterka "Rolnik szuka żony" wspomniała także sytuację, która szczególnie ją zraniła. Po wspólnym spotkaniu z jej rodziną Adam okazywał jej czułość, a zaraz potem zaskoczył decyzją o wyjeździe.

Po grillu z moją rodziną Adam przytulał mnie, całował i zapewniał, że jestem dla niego ważna, jednak po 10 minutach stwierdził, że chce jechać do domu

– wyjaśniła Wiktoria, podkreślając, że takie zachowanie było dla niej niezrozumiałe.

Plotki o tym, że w związku Wiktorii i Adama źle się dzieje pojawiały się już od pewnego czasu.

Podczas rozmowy Adam nie krył skruchy, choć jego początkowy uśmiech wyprowadził Wiktorię z równowagi.

To jest dla ciebie śmieszne? No chyba jest.

- powiedziała Wiktoria

To nie jest dla mnie śmieszne. Po prostu zawaliłem

- przyznał Adam.

Wiktoria miała żal o brak szczerej rozmowy.

Ja pokładałam w nas ogromne nadzieje i mnie to bardzo boli. Mnie to bardzo zraniło. A ty? Śmiejesz się? Nie jest to na miejscu