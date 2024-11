Wiktoria złamała serce Szymonowi. Kandydat skrywał oczy za okularami

W 8. odcinku "Rolnik szuka żony" Wiktoria poinformowała Szymona, że to Adam zdobył jej serce. Niestety słowa rolniczki bardzo go zraniły. Mimo to mężczyzna wykazał się wielką klasą, życząc parze powodzenia. Niechętnie rozmawiał jednak przed kamerami, a na koniec skrył oczy za okularami przeciwsłonecznymi.