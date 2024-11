Kolejna para z "Rolnik szuka żony" się rozstała? "Trudno tu się połapać"

Powoli kończy się 11. edycja programu "Rolnik szuka żony". Pary już powoli zaczęły się wyłaniać, a miłość kwitnie. Niestety, nie u wszystkich. Wielkim zaskoczeniem było, gdy Mirek, wybranek Agaty, zdecydował się na to, że sam chce odejść z programu.

Największe nadzieje fani "Rolnik szuka żony" wiążą z Wiktorią i Adamem. Młoda uczestniczka zdecydowała, że wybierze jego, a nie Szymona. Odrzucony kandydat nie krył rozczarowania. Widzowie kibicują Wiktorii i Adamowi, ale pojawiły się plotki, że para po programie się rozstała.

Rolniczka bardzo szybko dokonała pierwszej selekcji. Już na samym początku odrzuciła Łukasza, ponieważ uznała, że jej się nie podoba. Miała jednak spory dylemat pomiędzy Szymonem i Adamem, ponieważ obaj bardzo przypadki jej do gustu. Wiktoria posłuchała jednak głosu serca. Odrzuciła Szymona i związała się z Adamem. Para oficjalnie potwierdziła swój związek, a w ostatnim odcinku oraz nie szczędziła sobie czułości.

W sieci pojawiły się jednak wieści, że po kilku miesiąc od kręcenia programu rolniczka rozstała się ze swoim wybrankiem. Pod jednym z postów pojawił się komentarz, że para już nie jest razem.

Niech wszyscy poczekają na odcinek z wigilijny czy są razem, bo te nagrania to czerwiec może lipiec, we wrześniu na targach rolniczych była z kim innym, później na 18. u kogoś była z Szymonem, on blisko mnie mieszka więc trudno tu się połapać – czytamy.