Gwiazda "Rolnik szuka żony" jest w ciąży! Ludzie przeżyli szok. "Wielka niespodzianka"

Monika ze Złotowa, uczestniczka 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", nie znalazła miłości w produkcji, choć starała się o względy Macieja Kazka z Chlebna w gminie Łobżenica. Między parą nie zaiskrzyło, a Monika musiała wrócić do domu. Nauczycielka zdążyła jednak zyskać sympatię widzów, którzy do dziś śledzą jej poczynania i uważają za jedną z gwiazd programu. Tym bardziej ucieszy ich fakt, że Monika znalazła szczęście u boku innego mężczyzny już po zakończeniu show, a teraz prowadzi udane życie rodzinne. W 2022 roku kobieta po raz pierwszy została mamą. - Taka radość z nowego rozdziału. We dwoje dobrze, ale w trójkę jeszcze lepiej - pisała wówczas w mediach społecznościowych. Teraz znowu, po długiej nieobecności w sieci, postanowiła podzielić się radosną nowiną. Fani nie kryją zaskoczenia, ponieważ kobieta rzadko ujawnia, co dzieje się u niej prywatnie. Tym razem nie mogła się jednak powstrzymać. Szczegóły poniżej.

Monika z "Rolnik szuka żony 7" w drugiej ciąży. "Dwa lata różnicy"

Pierwsze dziecko Moniki z "Rolnik szuka żony 7" urodziło się dwa lata temu. Okazało się, że kobieta została mamą pięknej córeczki. Teraz dziewczynka będzie miała okazję sprawdzić się w roli starszej siostry, bo wkrótce na świecie pojawi się jej rodzeństwo. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie to chłopczyk, czy druga dziewczynka.

- Dwa lata różnicy - napisała Monika z "Rolnik szuka żony". To właściwie jej jedyny komentarz, który zamieściła do zdjęć z sesji ciążowej, jakie zamieściła w mediach społecznościowych.

Trzeba przyznać, że kobieta promienieje! W komentarzach od razu posypały się gratulacje i życzenia zdrowia zarówno dla mamy, taty, jak i maluszka. O miły wpis pokusiła się nawet koleżanka z innej edycji - Joanna z "Rolnik szuka żony 8". Redakcja "Super Expressu" dołącza się do najlepszych życzeń. Gratulacje!

