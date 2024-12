Finał "Rolnik szuka żony". Łzy i tajemnice. Czy Sebastian związał się z Patrycją, a związek Rafała i Dominiki przetrwał?

Podczas finałowego odcinka programu "Rolnik szuka żony", Marta Manowska porozmawiała z Rafałem i jego kandydatkami, by podsumować ich doświadczenia oraz dowiedzieć się, jak wygląda ich życie po zakończeniu show.

Magda, która opuściła program, zaskoczyła wszystkich, wyjawiając swoją tajemnicę.

A ta tajemnica, to jestem z kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Kamień spadł mi z serca po tym, że wszystko powiedziałam – wyznała.

Dodatkowo Magda zdradziła, że po zakończeniu udziału w "Rolnik szuka żony" znalazła miłość i od trzech miesięcy jest w szczęśliwym związku. Udział w show pozwolił jej zamknąć pewne sprawy z przeszłości i otworzyć się na nowe możliwości.

Fragmenty przypominające wspólne chwile Anety i Rafała oraz moment wyboru wywołały łzy u Dominiki. Aneta, zapytana przez prowadzącą o swoje uczucia, zapewniła, że nie żywi już do Rafała żadnych emocji – pozostały jedynie wspomnienia.

Rafał, na zakończenie rozmowy, zaprosił Anetę na swoje przyszłe wesele:

Rafał i Dominika, którzy odnaleźli miłość w programie, potwierdzili, że ich związek rozwija się harmonijnie. Dominika przyznała, że Rafał daje jej poczucie bezpieczeństwa i spokój, a on wyznał, że jej ciepło i spontaniczność sprawiają, że czuje się swobodnie i naturalnie.

W Dominice najfajniejsze jest to, że jest taką ciepłą osobą. Przy niej czuję się swobodnie, nie muszę niczego udawać, rozmowy są naturalne i bez stresu – powiedział Rafał.

Para planuje wspólne życie – zimą Rafał przeprowadzi się do Dominiki, a na wiosnę oboje zamieszkają w jego gospodarstwie. Choć zaręczyny i ślub są jeszcze przed nimi, zgodnie podkreślili, że chcą budować swoją przyszłość we własnym tempie.

Jednym z najtrudniejszych wątków w finale "Rolnik szuka żony" była relacja Wiktorii i Adama, która zakończyła się rozstaniem. Wiktoria otwarcie przyznała, że czas spędzony w programie oraz późniejsze wydarzenia były dla niej ogromnym wyzwaniem emocjonalnym.

Gdybym pomyślała, jak krótko trwała nasza relacja, a jak długo będę potrzebowała czasu, żeby to poukładać, to jest nie do wyobrażenia – wyznała.