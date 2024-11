Sebastian to jeden z uczestników 11. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Ma 44 lata i prowadzi 100-hektarowe gospodarstwo w województwie pomorskim. Jego życie zawodowe związane jest głównie z rolnictwem, a celem udziału w show było znalezienie partnerki na resztę życia. Sebastian deklarował na początku programu, że marzy o założeniu rodziny i spokojnym, ustabilizowanym życiu u boku odpowiedniej osoby.

Sebastian rozstał się z Kasią: "Odciął mnie totalnie"

W programie Sebastian zaprosił do swojego gospodarstwa trzy kandydatki: Katarzynę, Annę i Patrycję. Początkowo najbardziej zainteresowała go Patrycja, która zyskała miano jego faworytki. W trakcie programu jego priorytety zmieniły się jednak i to Katarzyna została jego główną wybranką. Ich relacja wywołała jednak mieszane uczucia widzów, szczególnie gdy rolnik podczas spotkania z rodziną otwarcie mówił o swoich oczekiwaniach wobec partnerki, m.in. w kwestii podziału obowiązków domowych. Niektóre jego uwagi wzbudziły niepokój, bo sugerowały, że Sebastian bywa władczy i ma skłonności do konserwatywnego podejścia do relacji​.

Tuż przed finałem rolnik zakończył relację z Katarzyną, a przed kamerami oświadczył, że ma zamiar ponownie skontaktować się z Patrycją.

Widziałam jego oschłość i to mnie dystansowało. Wróciłam do domu, to odciął mnie totalnie. Dwa tygodnie nie odzywał się totalnie

- żaliła się Kasia w odcinku.

Sebastian jednak związał się z Patrycją? Powtórzą historię Waldemara i Doroty?

A przypomnijmy, że pierwsza odrzucona przez Sebastiana kandydatka - Ania, po wyjeździe od rolnika sugerowała, że wiele jeszcze się zmieni do końca show. Czyżby miała na myśli związek Patrycji z Sebastianem?

Czasami pozory mylą, więc oglądajcie do końca

- zapewniała Ania. Patrycja też nie wydawała się specjalnie zmartwiona tym, że Sebastian wybrał Kasię. A teraz zamieściła jeszcze wymowny wpis:

Kochać to umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli się go darzy wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu i zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu

Te słowa mogą oznaczać, że kobieta ze spokojem przyjęła pożegnanie Sebastiana, bo wiedziała, że to jeszcze nie koniec ich historii. Czyżby Sebastian i Patrycja poszli w ślady Waldemara i Doroty z 10. edycji show TVP. Wtedy Waldemar również początkowo wybrał Ewę, ale w finale okazało się, że jednak związał się z Dorotą. Dziś są w szczęśliwym związku, planują ślub, a kilka tygodni temu zostali rodzicami ślicznej Dominiki.

