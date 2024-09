Waldemar z "Rolnik szuka żony" został ojcem. Dorota urodziła córeczkę. Wiemy, jak ma na imię

Waldemar z "Rolnik szuka żony" został ojcem. Dorota urodziła córeczkę

Program "Rolnik szuka żony" od lat gromadzi przed telewizorami tysiące Polaków, którzy z zapartym tchem śledzą miłosne perypetie rolników. Niewątpliwie Waldemar Gilas był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 10. edycji programu. Najpierw próbował stworzyć związek z Ewą. Niestety relacja nie przetrwała próby czasu i zraniony rolnik znalazł szczęście u innej uczestniczki programu, Doroty. Choć dzieliły ich setki kilometrów to po kilku miesiącach zdecydowali się zamieszkać razem. Wówczas obwieścili światu, że spodziewają się dziecka. Choć widzowie "Rolnik szuka żony" podchodzili do tej relacji dość sceptycznie, to zakochani pokazali jednak, że połączyła ich prawdziwa miłość i przez ostatnie tygodnie szykowali się do powitania córki na świecie. W niedzielę, 29 września w mediach społecznościowych pochwalili się radosną nowiną, że na świat przyszła ich córeczka. Przy okazji pokazali urocze zdjęcie.

Jak ma na imię córka Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony"?

Dorota i Waldemar mają już synów z poprzednich związków. I choć do tej pory trzymali w tajemnicy zarówno datę porodu, jak i imię dziecka, fani wielokrotnie spekulowali w tej kwestii. O tym, jak dziecko Doroty i Waldemara rzekomo będzie się nazywać, zdradził wcześniej syn kobiety. W trakcie jednej z transmisji na żywo chłopiec stwierdził, że jego siostra będzie nazywać się Wiktoria. Niestety był to fałszywy trop i dopiero w niedzielę fani "Rolnik szuka żony" dowiedzieli się, jakie imię nadali swojej córeczkę Dorota i Waldemar.

Dziś Waldemar i Dorota podzielili się z nami wspaniałą wiadomością. Na świat przyszła ich córeczka - Dominika Marcelina. Dorotko! Waldku! Gratulacje! Dominiko Marcelino! Witamy w naszej rolnikowej rodzinie! Dla takich chwil warto tworzyć ten program!

- czytamy na Instagramie "Rolnik szuka żony".

