"Rolnik szuka żony": Internauci podsumowali odcinek. Bez litości. "Facet porażka", "Nieszczery", "Niedojrzały", "Trochę sztuczna"

Wielkimi krokami zbliżamy się do finału programu "Rolnik szuka żony". Już wkrótce dowiemy się, jak potoczyły się losy uczestników i czy relacje nawiązane w programie przetrwały próbę czasu. 11. odcinek przyniósł widzom sporo emocji, a także dwa zaskakujące rozstania – u Wiktorii i Sebastiana. Definitywnie zakończyła się również znajomość Agaty i Irka. Z kolei miłość wydaje się rozkwitać u Marcina i Ani oraz Rafała i Dominiki, ale czy widzowie podzielają ich radość? W sieci zaroiło się od komentarzy.

Adam bardzo zranił Wiktorię

W 11. odcinku "Rolnik szuka żony" widzowie byli świadkami szczerej rozmowy Wiktorii i Adama. Niestety, mężczyzna przyznał, że nie jest gotowy na stworzenie związku z rolniczką. Jego postawa spotkała się z ostrą krytyką wśród internautów, którzy nie mieli dla niego litości. Wiele osób wyraziło swoje rozczarowanie i wsparcie dla Wiktorii, podkreślając, że zasługuje na coś lepszego.

- Wszyscy myśleli, że Wiktoria nieszczera, karierowiczka a tu dziewczyna się zaangażowała... chłopak nie wie czego chce - Nieszczery jak z nią rozmawiał to nawet w oczy nie potrafił spojrzeć. - Adam nie dorósł do życia w związku.Widać że cała ta sytuacja go bawiła. - Wszyscy ja hejtowali i obrażali ze dla sławy tam poszła.. A dziewczyna łzy w oczach miala gdy dostala kosza...szkoda mi jej.... On młody, głupi, niedojrzały jeszcze..... - Kompletnie niedojrzały chłopak szok, musi mieć poważne problemy. Ona bardzo dojrzała jak na swój wiek, ułożona ogarnięta dziewczyna. Znajdzie kogoś jest taka młoda 🙂 - Bardzo mi szkoda Wiktorii a on zachował się jak dzieciak, po co było to wszystko cały cyrk z jego strony grał na uczuciach jej bardzo mi jest jej żal

Agata "bardzo przeżywa" zakończenie znajomości z Irkiem

Choć już wcześniej było jasne, że relacja Agaty i Irka zmierza ku końcowi, to dopiero w 11. odcinku para odbyła ostateczną rozmowę, definitywnie zamykając swoją znajomość. Internauci jednak szybko wskazali, że to nie rolniczka ponosi winę za rozpad tej relacji. Według nich to Irek swoją postawą i decyzjami przyczynił się do zakończenia tej historii, co wywołało falę komentarzy w sieci. Agata, zdaniem widzów, zasługuje na kogoś, kto naprawdę doceni jej zaangażowanie.

- Moim zdaniem on ją strasznie zwodził.. i zrobił nadzieję.. - Na początku trochę Pani Agata trochę mnie irytowała mnie, ale dziś mi szkoda Jej..... widać, że bardzo przeżywa..... życzę Pani Agacie poznania tego jedynego.... - Przykro mi Agata, że nie wyszło. Gdyby jemu zależało, rzuciłby wszystko i był z tobą. Prace można zmienić. Niestety nic na siłę. Życzę szczęścia i miłości, bo fajna babka z pani jest i zasługuje pani na szczęście we dwoje 💕 - Odniosłam wrażenie, że Pani Agata zaczęła się angażować... po tym wspólnym spotkaniu z rodziną. Dzisiaj było widać, że jej przykro, dawała różne sygnały, że jednak była chętna spróbować... no ale czuła ten dystans z drugiej strony i brak zainteresowania więc po prostu odpuściła. - Na szczęście umowa o pracę Irka u Agaty zakończyła się za porozumieniem stron 😎

Marcin wyznał miłość Ani w "Rolnik szuka żony"

Podczas romantycznej kolacji Marcin zdobył się na odważny krok i wyznał Ani miłość, mówiąc słowa "kocham cię". Choć wielu internautów trzyma kciuki za tę parę, wróżąc im szczęśliwą wspólną przyszłość, pojawiają się również głosy pełne wątpliwości. Fani zwracają uwagę na zachowanie Ani, sugerując, że jej zaangażowanie w relację może być mniejsze niż Marcina. Czy ich uczucie przetrwa próbę czasu?

- Dla mnie Ania niby mówi inaczej, niby chce, ale nadal jest spięta, podczas pocałunku gdy padły słowa kocham cię - nóż na baczność w jednej ręce w drugiej widelec w gotowości jak gdyby czegoś się cały czas obawiała i przed czymś broniła - Super !!! Wierzyłam, że im się uda gratuluję Wam, bo naprawdę pasujecie do siebie kochani miło patrzy się na Was i życzę wam dużo miłości ❤️😘😘😘 - On w gorącej wodzie kąpany, ale wydaje się szczery aż do bólu. Ona bym powiedziała trochę sztuczna, a nawet bardzo, no ale czas pokaże - Będzie ślub. Wierzę w to i życzę im tego. Najfajniejsza para. Z rozumem. - Fajna para, kibicuje im. Jednak to wyznanie miłości przez Marcina to takie średnie było, wyszło jakoś tak nienaturalnie. Nie powinien jej uprzedzać, że chce jej powiedzieć coś ważnego tylko po prostu wypowiedzieć te słowa spontanicznie. - Jak gość nie narzuci zbyt szybkiego tempa i nie spowoduje że bedzie czula sie osaczona to będą malować pierniki w odcinku świątecznym 👌

Sebastian odrzucił Kasię i chce dzwonić do Patrycji

Sebastian samodzielnie podjął decyzję o rozstaniu z Kasią, uzasadniając, że jego wybranka nie odnajdzie się w życiu na gospodarstwie. Zachowanie rolnika wywołało oburzenie wśród fanów programu. Szczególnie negatywnie odebrano fakt, że zaledwie chwilę po rozmowie z Kasią, Sebastian publicznie zadeklarował zamiar skontaktowania się z Patrycją, którą odrzucił kilka tygodni wcześniej. Widzowie nie kryli swojej krytyki, zarzucając mu brak konsekwencji i niepoważne podejście do relacji.

- Kasia klasa sama w sobie. Dawno w tym programie nie było tak empatycznej, dobrej, mądrej i wyważonej kobiety. Mam nadzieję, że po programie odnajdzie kogoś, kto ją doceni i uszczęśliwi 🥰 - Do Kasi było mi najbliżej. Zadzwonię do Patrycji. Buahahahahha 😂 - Jaki żałosny typ. ONA by się nie odnalazła, ONA się nudziła, ONA nie wiedziała, co robić na gospodarstwie, No usiłował zwalić na nią winę za niepowodzenie związku, a ewidentnie to ON się rozmyślił! Jeszcze z parku nie wyszedł, a już mówi o Patrycji.... Facet porażka 🤦 - Kasiu wygrałaś nowe życie. Seba niech sam sobie ogarnia dom i składa ręczniki, bo przy takim podejściu do kobiet to każda ucieknie niczym struś pędziwiatr

Rafał największym zaskoczeniem w "Rolnik szuka żony"

Rafał dał się poznać jako osoba spokojna i ostrożna. Na początku internauci uważali go za mało interesującego, jednak pod koniec sezonu udało mu się wszystkich zaskoczyć. Jego postawa zdobyła sympatię widzów, a grono jego wielbicieli znacząco się powiększyło! Wszystko wskazuje na to, że Rafał ma szansę stworzyć trwały i szczęśliwy związek z Dominiką.

- Rafał największe zaskoczenie!!! - Jak to nie powinno się zbyt szybko oceniać człowieka!! - Myślę, że to jedyna para, gdzie oboje są pewni🙂. - Bardzo miłe zachowanie ze strony Rafała, załączyła się w nim dbałość o dialog z dziewczyną, nareszcie jakieś konkrety🥰Oby Wam się udało, bo jest potencjał w tej znajomości 😊✊️ - Jakie miłe zaskoczenie ten chłopak..ale są fajni..oby im się udało - Rafał promienieje, inny człowiek niech im się uda 👍

Już w najbliższą niedzielę widzowie zobaczą finałowy odcinek programu "Rolnik szuka żony". Wkrótce dowiemy się, czy relacje nawiązane w programie okażą się trwałe i przetrwają próbę czasu.

