USA w Polsce

Amerykańskie wojska opuszczają Jesionkę. Wojewoda uspokaja: "Zaplanowana rotacja"

Czy amerykańscy żołnierze opuszczą Jasionkę? We wtorek takie informacje pojawiły się w lokalnych podkarpackich mediach i od razu wywołały spore poruszenie. Do sprawy odniósł się Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Wojewoda Podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a nawet prezydent RP Andrzej Duda. Chociaż politycy studzą emocje, to wygląda na to, że Podkarpacie wiele straci.