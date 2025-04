Pogrzeby dzieci po rosyjskim ataku. "Co zrobił wam mój synek?"

Poruszające pogrzeby ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg. 3-letni Timofiej najmłodszym zabitym

Timofiej miał trzy lata i dziewięć miesięcy, wracał z babcią z placu zabaw, gdy uderzyła rosyjska rakieta. Chłopiec zginął, a wraz z nim ośmioro innych dzieci z Krzywego Rogu i jedenaścioro dorosłych. Pocisk Iskander upadł na osiedlową restaurację i plac zabaw. Nie było tam żadnych żołnierzy, żadnego obiektu wojskowego. Rosjanie po raz kolejny od czasu wybuchu wojny na Ukrainie zabili niewinne dzieci i to w samym środku negocjacji pokojowych, które według Donalda Trumpa trwają. Dziś, 8 kwietnia w Krzywym Rogu odbywają się pogrzeby ofiar ataku z 4 kwietnia. Dzieci chowane są w białych trumienkach ozdobionych pluszakami i kwiatami. Tłum ludzi modli się i płacze zadając sobie pytania o to, dlaczego akurat w to miejsce trafił pocisk Putina. Pogrzeby będą trwać także jutro.

"To był pocisk kasetowy zastosowany przeciwko cywilom w czasie, kiedy wszyscy wyszli na dwór"

Rosjanie kwietnia zrzucili na Krzywy Róg balistyczny pocisk kasetowy, który rozrzuca śmiercionośne odłamki w promieniu kilkuset metrów i wybucha jeszcze w powietrzu. Spadł prosto na skwer między blokami, gdzie znajdowała się osiedlowa restauracja i plac zabaw. Zginęło 20 osób, w tym 9 dzieci. 75 osób zostało rannych. "Zrobili to, żeby sterroryzować ludzi. To nie była jakaś broń precyzyjna, jak twierdzi rosyjska propaganda. To był pocisk kasetowy zastosowany przeciwko cywilom w czasie, kiedy wszyscy wyszli na dwór po pracy i szkole. Nie damy się jednak zastraszyć, a ci, którzy to zrobili, na pewno za to odpowiedzą" – powiedział Serhij Prochoda, zastępca naczelnika wojskowej administracji rejonowej w Krzywym Rogu.

Sonda Czy popierasz wysłanie wojsk francuskich i brytyjskich do Ukrainy w ramach kontyngentu pokojowego? Tak – to potrzebny krok, by wymusić zawieszenie broni Nie – to ryzykowne i może doprowadzić do eskalacji Nie mam zdania, ale sytuacja robi się poważna

😭😭😭😭😭 💔 Srdce puká. Rodiče poblíž těla mrtvého 15letého syna v Kryvyi Roh.😭😭 pic.twitter.com/NOoAaKmEYj— Eva 🇨🇿❤️🇺🇦❤️ (@Eva_CZ1) April 4, 2025

The youngest couple killed by the Russians💔 Alina Kutsenko and Danylo Nikitsky. They were both 15 years old. They were dating and loved each other. Today, they are being buried together.Danya and Alina were killed by Russia on April 4th in Kryvyi Rih. https://t.co/t8xw2YTFGM pic.twitter.com/6umUT5cldf— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 7, 2025

The world must see the pain russia brings. Every act of cruelty must return to them.Kryvyi Rih grieves for the innocent lives lost in the April 4 Russian missile strike.🕯️ Radyslav, 7 years old🕯️ Alina, 15 years old🕯️ Danylo, 15 years old🕯️ Viktoriia, 50 years old pic.twitter.com/szyWvWeLXv— Saint Javelin (@saintjavelin) April 7, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Każda dobra odpowiedź na wagę złota Pytanie 1 z 10 Słynny utwór "I'll Be There for You" wykorzystany w czołówce serialu "Przyjaciele" to dzieło zespołu: The Rembrandts The Van Goghs The Picassos Następne pytanie

ROZEJMU NIE BĘDZIE! Prof. Płudowski o pozycji Ukrainy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.