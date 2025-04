Macron o "zdecydowanych działaniach" wobec Rosji. Ostatni atak rekordowy

Wywiad skończył się brutalnym atakiem. Dziennikarka zalała się krwią. Przerażające nagranie trafiło do sieci

Atak na Krzywy Róg był rekordowy - ogłosiło ONZ. Chodzi o ilość zabitych dzieci w trakcie pojedynczego bombardowania. Rosyjska rakieta balistyczna Iskander-M z głowicą kasetową 4 kwietnia zabiła 20 osób, w tym 9 dzieci, 70 osób zostało rannych. Pocisk trafił w restaurację w dzielnicy mieszkalnej i w pobliski plac zabaw. Wszystko to w samym środku rozmów pokojowych mających zakończyć wojnę na Ukrainie. "To najbardziej śmiercionośny pojedynczy atak, który dotknął dzieci, jaki Biuro zweryfikowało od początku inwazji na pełną skalę w lutym 2022 roku" - oświadczył Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Volker Tuerk. Wstrząsające zdjęcia z Krzywego Rogu obiegły świat i wywołały oburzenie. "Bardzo ważne jest, aby ten rosyjski atak na ludzi, na miasto (…) nie pozostawał bez reakcji świata" – napisał Wołodymyr Zełenski na Telegramie, jednocześnie sprzeciwiając się zbyt łagodnej jego zdaniem reakcji amerykańskiej ambasady, która nie użyła w komentarzu na temat Krzywego Rogu słowa "rosyjska". "Przeraża to, że dziś wieczorem balistyczna rakieta trafiła w miejsce w pobliżu placu zabaw i restauracji w Krzywym Rogu. Ponad 50 rannych i 16 zabitych, w tym sześcioro dzieci. Oto, dlaczego ta wojna powinna się zakończyć" - napisała ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie Bridget A. Brink.

"Podczas gdy Ukraina przyjęła propozycję prezydenta Trumpa dotyczącą pełnego i bezwarunkowego 30-dniowego zawieszenia broni (...), Rosja kontynuuje wojnę z nową intensywnością"

Bardziej zdecydowana jest reakcja Francji. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że potrzebne są "zdecydowane działania" wobec Rosji, choć nie sprecyzował, co ma na myśli. Wpis prezydenta Francji na platformie X głosi: "W tym dniu żałoby narodowej na Ukrainie moje myśli są z dziećmi i wszystkimi cywilnymi ofiarami śmiertelnych ataków przeprowadzonych przez Rosję, takich jak w Krzywym Rogu 4 kwietnia. (...). Podczas gdy Ukraina przyjęła propozycję prezydenta Trumpa dotyczącą pełnego i bezwarunkowego 30-dniowego zawieszenia broni prawie miesiąc temu, a my współpracujemy ze wszystkimi naszymi partnerami w celu zapewnienia pokoju, Rosja kontynuuje wojnę z nową intensywnością, nie okazując szacunku cywilom. Te rosyjskie ataki muszą się skończyć. Zawieszenie broni musi zostać osiągnięte tak szybko, jak to możliwe. A jeśli Rosja nadal będzie zwlekać i odrzucać pokój, muszą nastąpić zdecydowane działania. Jak długo jeszcze Rosja będzie igrać z ofertami pokojowymi ze strony Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, jednocześnie nadal zabijając dzieci i cywilów?".

On this day of national mourning in Ukraine, my thoughts are with the children and all civilian victims of the deadly strikes carried out by Russia, such as in Kryvyi Rih on April 4. Again last night, numerous Russian strikes targeted residential areas in Kyiv…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2025

