Tragedia na weselu w Tarnobrzegu. 56-latek zasłabł i zmarł!

Dramat na weselu w Tarnobrzegu. Ratownicy walczyli o życie mężczyzny

Sprawę opisują nowiny24.pl. Do tragedii miało dojść tuż przed północą. Podczas weselnej zabawy jeden z jej uczestników zasłabł. Doszło do zatrzymania krążenia u 56-latka. Świadkowie zadzwonili na numer alarmowy 112 i wezwali pomoc.

Strażacy z Tarnobrzegu zgłoszenie otrzymali o godz. 23:33. Jeden zastęp PSP i jeden OSP udał się na miejsce. - W chwili dojazdu straży, na miejscu był już zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji - powiedział w rozmowie z nowiny24.pl st. kpt. Norbert Strojnowski, rzecznik tarnobrzeskich strażaków.

Śmierć na weselu. Sekcja zwłok kluczem do prawdy

Ratownicy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, użyli również Lucasa, czyli automatyczne urządzenie do masażu serca. Poszkodowanego zabrano do ambulansu. Niestety, 56-latek zmarł.

Ze zgłoszenia wynikało, że 56-latek mógł się zadławić lub zachłysnąć. Nowiny24.pl informują, że prawdopodobnie doszło do zatoru płucnego u poszkodowanego. Wiele wyjaśni sekcja zwłok zmarłego.

Źródło: nowiny24.pl