Sześciolatek walczy o życie w szpitalu! Kierowca zasłabł za kierownicą i zginął na miejscu

Co doprowadziło do tragicznego wypadku w Nowosielcu?

Jak poinformowała w rozmowie z PAP st. sierż. Julita Madej-Sznajder z Komendy Powiatowej Policji w Nisku, do wypadku doszło w niedzielę (11 stycznia) rano, około godz. 9.

Policjantka przekazała, że - według wstępnych ustaleń - "chłopiec wsiadał do zaparkowanego samochodu, gdy 82-letni kierowca przejeżdżający obok stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w chłopca, a następnie go przejechał".

6-latek walczy o życie w szpitalu w Rzeszowie

Madej-Sznajder dodała, że prawdopodobną przyczyną było zasłabnięcie starszego mężczyzny. Wezwana na miejsce pomoc medyczna podjęła akcję reanimacyjną, ale życia 82-latka nie udało się uratować. Z kolei 6-latek trafił do szpitala w Rzeszowie w ciężkim stanie.

