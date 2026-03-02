Marcowe Targi Staroci w Rzeszowie zachwyciły ilością towaru! Łatwiej wymienić, czego tam nie było

1 marca w Rzeszowie odbyły się Targi Staroci, które przyciągnęły wielu sprzedających i kupujących.

Na targu można było znaleźć różnorodne przedmioty, od porcelany i biżuterii po militaria i książki.

Targi Staroci w Rzeszowie odbywają się raz w miesiącu, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w Podkarpackim Centrum Hurtowym AGROHURT S.A.

Rzeszowskie Targi Staroci zachwyciły ilością towaru

W niedzielę, 1 marca Podkarpackim Centrum Hurtowym AGROHURT S.A. zaroiło się od sprzedających i kupujących! Na tych, którzy przyszli w celu poszukiwania skarbów, czekało mnóstwo towaru. Od porcelany, przez obrazy, bizuterię, ubrania, rękodzieło, militaria, znaczki, pocztówki, książki - i wiele więcej. Wręcz łatwiej wymienić, czego tam nie było.

Pojawiło się mnóstwo osób - i nic dziwnego. Pogoda bowiem dopisywała! Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Moda na vintage

W ostatnich latach moda na vintage przybrała na sile - rzeczy z drugiej ręki to perełki, poszukiwane przez wielu. Nic dziwnego - w zalewie podobnych rzeczy, które możemy znaleźć w sklepie coraz więcej osób pragnie wejsć w posiadanie unikalnych ubrań, mebli, biżuterii, czy elementów wystroju domu. Taka wyszperana perełka cieszy podwójnie! Przy okazji można zapytać sprzedawców o pochodzenie i przeznaczenie danej rzeczy, a później przejść do targowania się!

Rzeszowskie Targi Staroci

Warto przyjechać tu wcześnie rano. Wtedy zdobyć można najciekawsze perełki - bez przeciskania się przez tłumy. Targi staroci, jak większość takich wydarzeń rządzi się swoimi prawami - można tu dyskutować, oglądać, dotykać, negocjować ceny.