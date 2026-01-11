Moi dziadkowie co roku sami przepowiadają, jaka będzie pogoda przez cały rok. Ta ludowa prognoza się nie myli. Oto, jaki będzie 2026

Jak samodzielnie przewidzieć pogodę? Otóż jest pewien ludowy sposób, który niektórzy praktykują do dziś. Według ludowych wierzeń zapisując swoje obserwacje pogodowe od 13 grudnia (czyli od św. Łucji) przez kolejne dni aż do Wigilii możemy przewidzieć pogodę na kolejne miesiące następnego roku.

Jak to wygląda w praktyce? Jaka pogoda na św. Łucji, taka w styczniu, jaka 14 grudnia, taka w lutym itd. Dlaczego ważne są akurat te konkretne dni, a nie inne? I jak to możliwe, że "prognozują" pogodę na kolejny rok? Być może jest to związane z tym, że dawniej 13 grudnia w Europie witano słońce i nowy słoneczny rok, a imię Łucja pochodzi od łac. słowa lux (światło). Z wierzeniem tym związane jest przysłowie: „Od Łucyi dni dwanaście policz sobie do Wilii, patrz na słonko i na gwiazdy, a przepowiesz miesiąc każdy”.

Interpretacja wyników obserwacji jest banalnie prosta - deszczowy dzień zapowiada deszczowy miesiąc, a słoneczny dzień, słoneczny miesiąc et cetera. Czyli - jeśli przykładowo 15 grudnia był słoneczny dzień, oznacza to, że marzec kolejnego roku będzie piękny i pełen słońca!

Jaki będzie 2026 rok? Ludowa prognoza "Od św. Łucji"

Przeanalizowałam notatki mojego dziadka, który skrzętnie zapisywał obserwacje przez wymienione wyżej dni grudnia. Co z nich wynika?13 grudnia był słoneczny, co oznacza, że styczeń również będzie obfitował w słoneczne (a co za tym idzie mroźne!) dni. 14 grudnia rano pogoda przyniosła słabe opady, później przejaśnienia i słońce, co oznacza, że luty może początkowo obfitować w opady śniegu/deszczu, a druga połowa lutego będzie słoneczna i bez opadów. Marzec według ludowej prognozy będzie słoneczny, ale może pojawić się silny wiatr. W kwietniu początkowo słonecznie, ale koniec miesiąca może przynieść pochmurne dni. W maju również słońce przeplatane pojedynczymi, pochmurnymi dniami. Do tego lekki wiatr. W czerwcu z kolei spodziewać się należy raczej pochmurnych dni, ale z przejaśnieniami. W lipcu słoneczne dni będą przeplatać się z pochmurnymi. Początek sierpnia zapowiada się pochmurny, ale druga połowa pełna słońca! We wrzeniu pochmurnie dni, z mżawką, ale pod koniec miesiąca pojawią się przejaśnienia. Październik będzie miesiącem pełnym pochmurnych dni i słabych opadów deszczu. W listopadzie bez słońca i z niewielkim deszczem, a grudzień zapowiada się pochmurny i ze słabymi opadami.