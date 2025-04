Maria Jeleniewska w maju skończy 23 lata. Od kilku tygodni możemy śledzić poczynania młodej influencerki w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie radzi sobie całkiem nieźle. Dzięki wsparciu rzeszy fanów, którzy co odcinek oddają na nią głosy, Jeleniewska ma dużą szansę na wygraną w 16. edycji show Polsatu! Już wiadomo, że celebrytka nie tańczy tam dla nagrody pieniężnej, która wynosi 100 tys. zł.

Dla wielu osób to prawdziwy majątek, ale nie dla niej!

Jeleniewska nie zdradza, ile dokładnie wynoszą wpływy na jej konto, ale nie mogą być małe. Fortuną zarządza mama gwiazdy, a ona sama zajmuje się tworzeniem materiałów, które później trafiają do mediów społecznościowych i milionów odbiorców Jeleniewskiej. Maria ma 13,5 mln fanów na TikToku i ponad milion na Instagramie.

Dopiero po kilku latach weszłam na konto i zobaczyłam, ile tam mam. Nie zdawałam sobie sprawy, jakie to są ogromne pieniądze - wyznała w rozmowie z Pomponikiem.

Mama jest menadżerką Marii i pojawiła się z nią w odcinku rodzinnym "Tańca z Gwiazdami".

Nasza relacja jest zaburzona trochę, bo chciałabym nauczyć Marysię, że musi o mnie zadbać, czy otworzyć drzwi, wziąć torbę, a z drugiej strony, jak idziemy na event, to ja za nią to wszystko robię. Było to trudne, bo w wieku 15 lat, kiedy zaczęła pracę w internecie, trudno było niektóre wartości pokazać - mówiła Iwona, mama Jeleniewskiej w jednym z wywiadów.