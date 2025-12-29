Katarzyna Dowbor pokazała trzy pokolenia kobiet. Przeurocze zdjęcia z mamą i córką chwytają za serce

Trzy pokolenia, jedna historia
Na opublikowanych zdjęciach uwagę zwraca niezwykła więź między kobietami. Ponad dziewięćdziesięcioletnia mama Katarzyny Dowbor, otoczona troską i czułością, córka dziennikarki wsłuchana w każde słowo babci, a pomiędzy nimi sama prezenterka – spokojna, uśmiechnięta, skupiona na chwili. To nie są pozowane kadry, lecz zatrzymane momenty codzienności, które zyskują szczególną wartość właśnie w czasie świąt.
„Czasu nie cofniemy” – poruszające słowa dziennikarki
Do zdjęć Katarzyna Dowbor dołączyła bardzo osobisty komentarz, który dodatkowo wzmocnił przekaz fotografii. Napisała:
Święta. Piękny czas, dlatego warto go zatrzymać w kadrze. Mój zięć Janek, robi super zdjęcia! Świętujcie i pamiętajcie, że czasu nie cofniemy, dlatego szkoda go na kłótnie i niesnaski. Cudownych świąt!
Te słowa wielu internautów uznało za ważną i potrzebną refleksję – szczególnie w okresie, gdy emocje bywają silne, a rodzinne spotkania nie zawsze są łatwe.
Rodzina ponad wszystko
Katarzyna Dowbor od lat podkreśla, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Choć przez dekady była obecna w mediach i na ekranie, prywatność zawsze starała się chronić. Tym bardziej poruszające są chwile, gdy decyduje się ją pokazać – bez retuszu, bez scenariusza, za to z autentycznymi emocjami.
Fani nie kryli wzruszenia. Pod postem szybko pojawiły się setki komentarzy pełnych ciepłych słów, życzeń i podziękowań za tak szczery przekaz. Wiele osób przyznało, że zdjęcia Katarzyny Dowbor z mamą i córką przypomniały im, jak ważne jest zatrzymywanie takich chwil – bo, jak sama napisała, czasu naprawdę nie da się cofnąć.
Pierwszy dzień Świąt już za nami, ale takie kadry pokazują, że to, co najważniejsze, zostaje na dłużej. Zatrzymane chwile, bliskość i zwykła obecność razem – bez pośpiechu. Bardzo prawdziwe i piękne zdjęcia - czytamy w komentarzach.
