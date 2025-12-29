Katarzyna Dowbor pokazała trzy pokolenia kobiet. Przeurocze zdjęcia z mamą i córką chwytają za serce

Trzy pokolenia, jedna historia

Na opublikowanych zdjęciach uwagę zwraca niezwykła więź między kobietami. Ponad dziewięćdziesięcioletnia mama Katarzyny Dowbor, otoczona troską i czułością, córka dziennikarki wsłuchana w każde słowo babci, a pomiędzy nimi sama prezenterka – spokojna, uśmiechnięta, skupiona na chwili. To nie są pozowane kadry, lecz zatrzymane momenty codzienności, które zyskują szczególną wartość właśnie w czasie świąt.

„Czasu nie cofniemy” – poruszające słowa dziennikarki

Do zdjęć Katarzyna Dowbor dołączyła bardzo osobisty komentarz, który dodatkowo wzmocnił przekaz fotografii. Napisała:

Święta. Piękny czas, dlatego warto go zatrzymać w kadrze. Mój zięć Janek, robi super zdjęcia! Świętujcie i pamiętajcie, że czasu nie cofniemy, dlatego szkoda go na kłótnie i niesnaski. Cudownych świąt!

Te słowa wielu internautów uznało za ważną i potrzebną refleksję – szczególnie w okresie, gdy emocje bywają silne, a rodzinne spotkania nie zawsze są łatwe.

Zobacz też: Jesienny spacer pośród wspomnień. Katarzyna Dowbor z mamą i bratem przy rodzinnym grobie

Rodzina ponad wszystko

Katarzyna Dowbor od lat podkreśla, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Choć przez dekady była obecna w mediach i na ekranie, prywatność zawsze starała się chronić. Tym bardziej poruszające są chwile, gdy decyduje się ją pokazać – bez retuszu, bez scenariusza, za to z autentycznymi emocjami.

Nie przegap: Katarzyna Dowbor rzadko chwali się, kim jest jej brat. Wydało się! Fortuna, jachty i kariera w USA

Fani nie kryli wzruszenia. Pod postem szybko pojawiły się setki komentarzy pełnych ciepłych słów, życzeń i podziękowań za tak szczery przekaz. Wiele osób przyznało, że zdjęcia Katarzyny Dowbor z mamą i córką przypomniały im, jak ważne jest zatrzymywanie takich chwil – bo, jak sama napisała, czasu naprawdę nie da się cofnąć.

Pierwszy dzień Świąt już za nami, ale takie kadry pokazują, że to, co najważniejsze, zostaje na dłużej. Zatrzymane chwile, bliskość i zwykła obecność razem – bez pośpiechu. Bardzo prawdziwe i piękne zdjęcia - czytamy w komentarzach.

Zobacz też: Córka Katarzyny Dowbor wyszła za mąż! Rozanielona mama pokazała zdjęcia

Córka Katarzyny Dowbor wyszła za mąż! Rozanielona mama pokazała zdjęcia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.