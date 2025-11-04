Jesienny spacer pośród wspomnień. Katarzyna Dowbor z mamą i bratem przy rodzinnym grobie

Katarzyna Dowbor z mamą i bratem

Katarzyna Dowbor podzieliła się z obserwatorami w mediach społecznościowych wyjątkowym wpisem z dnia Wszystkich Świętych. Dziennikarka zamieściła zdjęcie z Powązek. Na fotografii dziennikarka pozuje z mamą Haliną i bratem Tomaszem przy rodzinnym grobie. Seniorka rodu trzyma w rękach znicz – symbol pamięci i miłości, która nie przemija.

Razem z mamą i bratem na Powązkach przy rodzinnym grobie… Każdego roku od kilkudziesięciu lat kwestuję na Powązkach. Dzięki hojności cudownych ludzi, którzy do puszek kwestujących artystów i ludzi mediów wrzucają spore sumy, cmentarz Powązkowski odzyskuje dawny blask. Dziękuję!

– napisała. Dowbor od lat angażuje się w coroczną zbiórkę na rzecz renowacji warszawskiej nekropolii. W inicjatywie biorą udział znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury, którzy kwestują, by wspierać prace konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach.

Zobacz też: Katarzyna Dowbor zdradziła prawdę na temat swojej mamy. Oto, jak czuje się seniorka

Rodzinne więzi Katarzyny Dowbor

Katarzyna Dowbor wielokrotnie podkreślała, jak ważne są dla niej relacje rodzinne. Jej mama, Halina Dowbor, ma już 92 lata i mimo wieku cieszy się dobrym zdrowiem oraz pogodą ducha. Dziennikarka często powtarza, że to właśnie od niej nauczyła się pracowitości, empatii i życiowej siły. Towarzyszący im Tomasz, brat Katarzyny, również pozostaje blisko rodziny i wspiera mamę, choć, jak zdradziła dziennikarka w swojej książce, na co dzień mieszka za granicą.

Tomek mieszka w Chicago, gdzie całkiem dobrze sobie radzi. Jest specjalistą od rehabilitacji dłoni. W Stanach zrobił doktorat i otworzył pięć klinik, które bardzo dobrze prosperują. (…) Wyjechał do USA we wczesnych latach 80-tych.

Zdjęcie z cmentarza wywołało wśród internautów falę ciepłych komentarzy. Fani dziennikarki pisali o szacunku dla tradycji, rodzinnych wartościach i przemijaniu, które – jak zauważyła jedna z obserwatorek – „przestaje być straszne, gdy jest obok miłość”.

Zobacz też: Dopiero teraz na jaw wyszło, co Katarzyna Dowbor robiła swojemu bratu! Będziecie w szoku

Czas zadumy i wdzięczności

Jesienne dni, pełne nostalgii i wspomnień, dla wielu Polaków są momentem zatrzymania i refleksji. Katarzyna Dowbor, znana z ciepła i autentyczności, pokazała, że mimo intensywnej pracy zawsze znajduje czas na to, co najważniejsze – rodzinę i pamięć o bliskich, którzy odeszli. Wśród kolorowych liści i migoczących światełek zniczy, dziennikarka zatrzymała na zdjęciu coś więcej niż chwilę – zatrzymała bliskość, wdzięczność i miłość, które przetrwają każdą jesień.

Zobacz: Córka Katarzyny Dowbor wyszła za mąż! Rozanielona mama pokazała zdjęcia