Zdębieliśmy po usłyszeniu, kim jest brat Katarzyny Dowbor. Wielkie pieniądze, jacht i kariera w USA

Katarzyna Dowbor cieszy się ogromną sympatią wśród widzów, którzy pokochali jej format "Nasz nowy dom". Prezenterka przez lata pomagała potrzebującym rodzinom, odmieniając ich miejsce zamieszkania, a wszystkiemu przyglądali się wzruszeni widzowie. Niedawno Dowbor pożegnała się z formatem, ale ludzie wciąż ją lubią. Niewiele osób wie jednak o tym, że nie tylko Kasia Dowbor świetnie radzi sobie w życiu zawodowym. Tomasz, jej brat, również nie może narzekać na swoją sytuację życiową. Okazuje się, że mężczyzna jest majętnym biznesmenem! W tle są wielkie pieniądze, pięć klinik, a nawet jacht i kariera w USA. Tomek został opisany przez prezenterkę w książce. Kim jest brat Katarzyny Dowbor? Przeżyliśmy szok, gdy poznaliśmy całą prawdę.

Przeżyliśmy szok, gdy dowiedzieliśmy się, kim jest brat Katarzyny Dowbor! Tomasz ma na koncie wiele sukcesów

Kim jest brat Katarzyny Dowbor? Tomasz ma na koncie wiele sukcesów. Serwis Lelum cytuje fragmenty książki Kasi Dowbor. Portal podaje, że Tomek jest "bardzo zamożnym biznesmenem, który na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych".

– Tomek mieszka w Chicago, gdzie całkiem dobrze sobie radzi. Jest specjalistą od rehabilitacji dłoni. W Stanach zrobił doktorat i otworzył pięć klinik, które bardzo dobrze prosperują. (…) Wyjechał do USA we wczesnych latach 80-tych. Nie znał wtedy angielskiego. Mieszkał w Nowym Jorku, rankami chodził do szkoły, wieczorami pracował jako taksówkarz. Tomek jest bardzo zaradnym mężczyzną, który ciężko pracuje i dla którego Ameryka okazała się idealnym gruntem do zrobienia kariery. O tym, jak niesamowity jest to człowiek, świadczy fakt, że kierując swoimi klinkami, jako dojrzały już mężczyzna i głowa rodziny skończył na Uniwersytecie Columbia reżyserię i produkcję filmową, ponieważ zawsze go to bardzo interesowało. Ostatnio zaczął trenować triathlon, co może być oznaką kryzysu wieku średniego. Wcześniej biegał maratony. Ma też własny jacht z wielką polską banderą. Posiada dwa obywatelstwa i jest wielkim polskim patriotą. (…) Do dzisiaj jest takim wariatem jak w młodości – czytamy w książce Katarzyny Dowbor.

Co ciekawe, brat Dowbor już kiedyś stał się bohaterem mediów, kiedy umawiał się przez jakiś czas z aktorką Małgorzatą Foremniak. Tomasz poznał ją w Chicago na jednej z imprez organizowanych przez Polonię. Ostatecznie związek jednak nie wypalił. Teraz Katarzyna Dowbor, na jednym z ostatnich zdjęć na Instagramie, pochwaliła się wizytą brata. Razem z nim, swoją mamą i córką, Dowbor ogłosiła, że spędzi tegoroczną Wielkanoc "u dzieciaków w Hiszpanii". Wszystkiego dobrego!

Zobacz również galerię zdjęć: Tak mieszka Katarzyna Dowbor

Sonda Lubisz Katarzynę Dowbor? TAK NIE