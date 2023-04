Katarzyna Dowbor wyłożyła karty na stół. Zdradziła, kto pokrywa koszty remontów i podatków w "Nasz nowy dom"

Maria Winiarska przez 50 lat płaciła składki ZUS. Co z tego ma?

"Nasz nowy dom" to świetny program. Widzom dostarcza i rozrywki, inspiracji i wzruszeń, bohaterom zaś umożliwia nowy start życiowy, często wyciągając ich z totalnej biedy. Gospodyni programu - Katarzynie Dowbor i całej ekipie świadomość, że w tak wielkim stopniu mogą wpłynąć na polepszenie losu bohaterów, z pewnością daje ogromną satysfakcję.

"Nasz nowy dom" - kto płaci za remonty?

Niejednokrotnie jednak sieć obiegały plotki, jakoby ta pomoc nie była taka oczywista. Pisano o tym, że bohaterowie muszą sami zgromadzić pieniądze na remont lub znaleźć sponsorów, którzy pokryją koszt. Ani stacja, ani prowadząca program Katarzyna Dowbor, nie komentowali ich dotąd. Może wychodzili z założenia, że nie ważne co się o programie mówi, ważne że w ogóle. Reklama i i PR to przecież podwaliny sukcesu. Temat budził więc wielkie emocje, zwłaszcza odkąd ceny materiałów poszły drastycznie w górę. Każdy bowiem zdaje sobie sprawę, że taki remont w dzisiejszych czasach to ogromne wyzwanie finansowe.

Katarzyna Dowbor wyjaśniła sprawę pieniędzy. Rozwiała wszelkie wątpliwości

Mimo ze ekipa programu to cały sztab ludzi - nie tylko ci, których podziwiamy na ekranie, bo to tylko część zatrudnionych przy produkcji osób - bardzo długo nikt nie zdecydował się na wyjawienie tajemnic finansowych programu. Niedawno Katarzyna Dowbor przerwała milczenie w tej kwestii. Wyjaśniła dokładnie, jak wyglądają kwestie finansowe remontów. Swoją wypowiedzią dla portalu Pomponik zaprzeczyła wszystkim plotkom, które krążyły w sieci. - Rodziny w ogóle nie partycypują w kosztach. Taki remont nie kosztuje ich ani złotówki. Staramy się, żeby spędziły te pięć dni cudownie. Są jeszcze prezenty. Oni kompletnie nie czują tego, że jest kryzys. Co więcej okazało się, że nawet podatek od wzbogacenia, który teoretycznie powinna zapłacić obdarowana nowym domem rodzina, również reguluje stacja. Dobrze, że bohaterowie programu również tym nie musza się tym przejmować.

