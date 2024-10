Katarzyna Dowbor to jedna tych osób w polskim show-biznesie, które doskonale wiedzą, jak ważna jest rodzina. Dziennikarka nie raz w swoich mediach społecznościowych prezentowała swojego syna, córkę czy mamę, z którą jest bardzo związana. W rozmowie z nami wyjawiła, jak czuje się seniorka. Okazuje się, że mimo wieku radzi sobie doskonale.

Katarzyna Dowbor nie raz chwaliła się w mediach społecznościowych swoją mamą. Kobieta mimo swojego sędziwego wieku udowadnia, że to tylko liczba i doskonale sobie radzi. W rozmowie z "Super Expressem" Kasia zdradziła, jak czuje się jej mama.

Mama czuje się świetnie. Mama ma 91 lat skończone, za chwilę 92. Jest w bardzo dobrej formie intelektualnej, co mnie niezwykle cieszy. Interesuje się wszystkim łącznie z amerykańską polityką. Mój brat mieszka w Stanach, więc babcia bardzo przeżywa, co tam się dzieje i kto zostanie prezydentem, więc naprawdę radzi sobie świetnie i się cieszę. Bardzo bym chciała, żeby jak najdłużej była z nami - mówi nam Dowbor.

Na jaw wyszło również, że mama Kasi Dowbor nie mieszka z nią. 91-latka dzieli mieszkanie z opiekunką, która pomaga jej w codziennych czynnościach.

Katarzyna Dowbor zdradziła też kilka informacji na temat swojego syna Macieja. Gwiazda niedawno udostępniła w swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym zaprezentowała, jak wygląda jej typowe spotkanie z Maćkiem i jego żoną Asią. W trakcie rozmowy z gwiazdą przypomnieliśmy jej to wideo i zapytaliśmy, czy ich rodzinne spotkania rzeczywiście tak wyglądają.

To są pomysły [przyp. red.filmiki w sieci] pomysły mojego syna, który jest niezwykle twórczy, jeśli chodzi o filmiki na Facebooku, Instagramie, co mnie bardzo śmieszy. Ja lubię te ich filmiki - Asi i Maćka. No oczywiście inaczej to trochę wygląda, ale czego się nie robi dla dobrego filmu - śmieje się Kasia Dowbor.