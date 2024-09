Katarzyna Dowbor osobiście przygotowała ponad 50 pierogów! Padło kłopotliwe pytanie

Jacek Kawalec i Karolina Nolbrzak mają powód do dumy. Stanęli na podium

Katarzyna Dowbor po raz kolejny odnalazła zawodowe szczęście w TVP. W zeszłym roku - po dziesięciu latach pracy - słynna dziennikarka została zwolniona z programu "Nasz nowy dom" w telewizji Polsat. Dla Katarzyny Dowbor był to bardzo bolesny cios.

Nowe szefostwo, nowe porządki... i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich. Po dziesięciu latach pracy muszę się pożegnać z programem, który był chyba najważniejszy w moim życiu. Programem, który był misją i miał jedno niesamowite przesłanie - po prostu pomagał ludziom. Dawał nadzieję tym, nad których losem nikt się nie pochylał. Nam udawało się to aż przez 10 lat!

- napisała na Instagramie wyraźnie rozgoryczona prezenterka. Potem udzieliła wywiadu "Super Expressowi", w którym opowiadała o szczegółach rozstania z Polsatem. Po zmianach w TVP Katarzyna Dowbor wróciła jednak do wielkiej telewizyjnej gry. Na początku 2024 roku dziennikarka została jedną z prowadzących program "Pytanie na śniadanie" i pracuje w nim do dziś. Śmiało można powiedzieć, ż Katarzyna Dowbor wróciła do domu, bo w TVP pracowała wcześniej aż 30 lat (w latach 1983-2013).

Katarzyna Dowbor przygotowała ponad 50 małych pierogów. Padło kłopotliwe pytanie

Widać, że powrót do TVP dodał Katarzynie Dowbor pozytywnej energii. Prezenterka pożytkuje ją nie tylko na wizji, lecz także w kuchni. Właśnie zaprezentowała efekt swojej kulinarnej pracy. Robi on wielkie wrażenie. Katarzyna Dowbor przygotowała bowiem ponad 50 małych pierogów! Każdy, kto kiedykolwiek brał się za tę potrawę, wie, jak czasochłonne jest lepienie pierogów. Do tego wymaga wielkiej precyzji.

Ale się dziś napracowałam! Pozdrowienia z kuchni!

- napisała dziennikarka TVP. Pod jej wpisem pojawiło się mnóstwo wyrażających zachwyt komentarzy. Padło jednak także kłopotliwe pytanie.

I po co z mięsem?

- zagaił jeden z internautów. Zdaje się, że Katarzyna Dowbor na nie odpowiedziała, ale zapewne wegetarianom jej smakowicie wyglądająca potrawa do gustu nie przypadła. No ale na szczęście oni nie będą jej pałaszować.

