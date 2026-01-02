Tak różowiutka Woźniak-Starak weszła w Nowy Rok. Ale błyszczała z telefonem w dłoni!

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-01-02 11:00

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła wejść w nowy rok na różowo. Gwiazda ubrała się od stóp do głów w błyszczącą, długą suknię w tym kolorze. Prezenterka doskonale się bawiła, uśmiechając się do aparatu swojego telefonu. Zobacz, jak, gdzie i z kim się bawiła Agnieszka Woźniak-Starak w Sylwestra 2025/2026!

Agnieszka Woźniak-Starak jest celebrytką, która starannie dba o swój wygląd. Zawsze nienagannie ubrana i w ciuchach z najwyższej półki, pojawia się w miejscach z reguły niedostępnych dla zwykłych śmiertelników. Najdroższe hotele, najlepsze towarzystwo - to świat, w którym obraca się gwiazda telewizji. Gdzie zabawiła się w sylwestra 2025/2026?

Pożegnała TVN i i wróciła do TVP

W połowie 2025 roku Agnieszka Woźniak-Starak pożegnała się ze stacją TVN, z którą była związana 12 lat. Dziennikarka dość szybko znalazła nową pracę i wróciła na ekrany. W wigilijny poranek ponownie poprowadziła "Pytanie na śniadanie" w TVP. Prezenterka stała się znana właśnie dzięki pracy w telewizji publicznej, którą opuściła w 2013 roku. 

Po tragicznej śmierci męża w 2019 roku Agnieszka Woźniak-Starak na jakiś czas zawiesiła karierę. Na antenę wróciła po roku i poprowadziła "Dzień dobry TVN". Dwa lata temu niespodziewanie - wraz z kilkoma innymi gwiazdami - została zwolniona ze śniadaniówki. Teraz wróciła do porannego programu w macierzystej Telewizji Polskiej. I wygląda na szczęśliwą!

Woźniak-Starak zamiast beżu postawiła na róż

Gwiazda telewizji od kilku lat konsekwentnie w swoich stylizacjach stosowała stonowaną paletę barw: biel, beże i czerń. W sylwestra 2025 roku jednak postawiła na kolor. I to jaki! Różowa, błyszcząca suknia wyglądała na Woźniak-Starak niezwykle optymistycznie! Tak też zachowywała się gwiazda, która szalała na parkiecie z telefonem w dłoni, dokumentując w ten sposób swój uśmiech i doskonały humor.  

Woźniak-Starak balowała w Zakopanem wśród gwiazd naszego show-biznesu. Tam też bawiła się Małgorzata Rozenek-Majdan, Magda Pieczonka, Paulina Krupińska, Zosia Ślotała i Małgorzata Bachleda-Curuś. 

W 2026 wchodzę odważnie 🥂Tego samego życzę Wam – niech to będzie dobry, kolorowy czas✨

- skomentowała Woźniak-Starak swoją sylwestrową stylizację, składając przy tym życzenia fanom. 

Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do prywatnej tragedii. To im podziękowała za wsparcie po śmierci męża | SE
