Katarzyna Dowbor zmagała się z okropną chorobą. Gwiazda telewizji schodła 20 kilogramów

Katarzyna Dowbor przez wiele lat była gospodynią programu "Nasz nowy dom". Jednak po decyzji władz stacji straciła pracę. Jej bezrobocie nie trwało jednak długo. Szybko otrzymała propozycję współpracy z Canal+, gdzie w programie "Dowborowa od nowa" pokazywała widzom, jak remontuje swój własny dom. Po zmianach w TVP Katarzyna Dowbor ponownie wróciła na ekrany, tym razem jako prowadząca "Pytanie na śniadanie".

Jakiś czas temu Katarzyna Dowbor schudła 20 kilogramów, co wzbudziło zainteresowanie mediów i fanów. W rozmowie z Onetem dziennikarka zdradziła, że nie stosowała rygorystycznej diety, a jedynie wprowadziła zmiany w swoich nawykach żywieniowych. Zrezygnowała m.in. z białego pieczywa i dba o regularność posiłków.

W pewnym wieku rygorystyczne, nieracjonalne odchudzanie przynosi więcej szkody niż pożytku. Nie zależało mi na błyskawicznych efektach, a na trwałości moich starań. Po prostu więc zaczęłam się zdrowo i regularnie odżywiać. Jem pięć posiłków dziennie i dbam o aktywność fizyczną

- zdradziła swój sposób na sukces Katarzyna Dowbor w rozmowie z Onetem.

Katarzyna Dowbor przeszła operację

Katarzyna Dowbor otwarcie mówi również o swoich problemach zdrowotnych. W programie "Pytanie na śniadanie" wyznała, że kilka lat temu przeszła operację usunięcia tarczycy.

Ja się państwu przyznam, że nie mam tarczycy, bo też chorowałam. W końcu lekarze podjęli decyzję, żeby tę tarczycę po prostu zastąpić tabletkami. Ja te tabletki biorę codziennie, można się do tego przyzwyczaić, nie jest to wielki problem

- wyznała Katarzyna Dowbor.

Problemy zdrowotne dziennikarki zaczęły się w 2017 roku, kiedy to zauważyła niepokojący objaw – jedno oko było mocno spuchnięte i wyglądało, jakby wychodziło na wierzch. Szybka interwencja lekarzy pozwoliła na diagnozę – okazało się, że Dowbor cierpi na autoimmunologiczną chorobę Gravesa-Basedowa, która prowadzi do nadczynności tarczycy i wytrzeszczu oczu. W 2018 roku przeszła operację usunięcia tarczycy, co znacząco poprawiło jej stan zdrowia.

Muszę przyznać, że było to okraszone z mojej strony ryzykiem i strachem. Jednak po operacji mój organizm bardzo się uspokoił. Wcześniej ciężko było mi nawet wstawać. Nagminnie przez wiele lat miałam stan zapalny tarczycy, a, jak wiadomo, ona rządzi całym organizmem

- opowiedziała Dowbor w rozmowie z Plejadą.

