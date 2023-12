W pół roku po zwolnieniu z Polsatu Katarzyna Dowbor znów na antenie. Gdzie i kiedy oglądać program "Dowborowa od nowa"?

Sylwia Peretti pokazała poruszające zdjęcia z synem. Zrobiła to, by pomagać. Piękny gest

Katarzyna Dowbor zniknęła z telewizji na kilka miesięcy. Po nagłym zwolnieniu z Polsatu i utracie roli prowadzącej program "Nasz nowy dom" pozwoliła nieco opaść emocjom. Dała sobie tez czas na odpowiednie przygotowanie swojego powrotu. Jeśli już zaczynaliście tęsknić, to mamy dobrą wiadomość. Pani Kasia wraca z nowym programem, a jakże... remontowym. Tym razem wyremontuje swój ukochany dom, przy okazji podpowiadając telewidzom, jak niewielkim kosztem mogą odnowić swoje "miejsca mocy".

Program nosi wymowny tytuł "Dowbrowa do nowa" i będzie go można oglądać na kanale Domo+. Stacja postanowiła wykorzystać ogromne doświadczenie Katarzyny Dowbor oraz popularność dziennikarki, by pokazać na przykładzie jej własnego domu, jak wprowadzać zmiany we własnych domach. Można liczyć nie tylko na świetną rozrywkę, ale także cenne wskazówki. Jak się okazuje, wiele napraw i ulepszeń można zrobić własnymi rękoma i niewielkim kosztem, wystarczy nieco chęci i kilka dobrych podpowiedzi od profesjonalistów.

Gdzie i kiedy oglądać program "Dowborowa od nowa"?

Jak już wspomnieliśmy program będzie emitowany w Canal+ Domo. Pierwszy odcinek już 9 grudnia o 18.30. Na jego emisję zaprasza sama prowadząca: "Kochani, dziś Mikołajki, dlatego mam dla Was prezent! 9 grudnia (sobota) o godz. 18:30 w CANAL+ DOMO zobaczycie mój nowy program „Dowborowa od nowa”. Zapraszam Was na ten specjalny odcinek!" - napisąla na swoim kanale na Instagramie. Będziecie oglądać?

