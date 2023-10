Dowbor skrytykowała Romanowską. Pierwszy raz tak otwarcie o nowej prowadzącej "Nasz nowy dom"

Co to za ceremonia?

Katarzyna Dowbor po raz pierwszy skomentowała Elę Romanowską

Od zwolnienia Katarzyny Dowbor z roli prowadzącej "Nasz nowy dom" minęło już kilka miesięcy, jednak echa tej rewolucyjnej zmiany wcale nie cichną. Co prawda najgwałtowniejsze emocje już opadły, a gwiazda skupiła się na nowych wyzwaniach zawodowych, jednak widzowie i media nie odpuszczają. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że w nowym sezonie mniej widzów zasiada w czwartki wieczorem przed ekrany Polsatu. Wychodzi na to, że część widzów dotrzymała "obietnicy" i nie ogląda programu z Elą Romanowską jako gospodynią. Pani Kasia dotychczas unikała oceny pracy swojej następczyni, przyznała też, że nie ogląda nowego sezonu, uznając to za zbyt bolesne doświadczenie. Zdarza jej się jednak wracać wspomnieniami do programu. Co sprawiło, że zdecydowała się na krytyczne słowa wobec Eli Romanowskiej.

Słowa Eli Romanowskiej wzbudziły gwałtowny sprzeciw Katarzyny Dowbor

Katarzynie Dowbor nie spodobała się wypowiedź Eli Romanowskiej: - Do tej pory tak się wydarzało, że ten dom był remontowany zawsze, natomiast kiedyś musi być ten pierwszy raz. Może być tak, że przyjedziemy, zobaczymy i nagle się okaże, że naprawdę ten dom jest nie do uratowania. Albo przynajmniej my w ciągu pięciu dni nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To nie jest takie do końca pewne, że jak już jedziemy, to już na 100 procent, jak się widzimy, jest remont. Tak do końca nie jest - wyjaśniła gospodyni 21 sezonu.

Dowbor stanęła murem za bohaterami programu: "Nie zrobiłabym czegoś takiego nigdy"

Te słowa wywołały gwałtowny sprzeciw Katarzyny Dowbor. Na tyle ją poruszyły, że po raz pierwszy zdecydowała się na wyraźną krytykę. - Ja sobie tego nie wyobrażam. Nigdy w życiu bym się na coś takiego nie zgodziła - komentowała w rozmowie z Plotkiem. - My do tych ludzi przychodziliśmy, bo oni w coś wierzyli, ufali, że przychodziliśmy do nich po to, żeby pomóc. Nie można takich ludzi zostawić z taką informacją. Jest to dla mnie sytuacja absolutnie niewyobrażalna. Nie zrobiłabym czegoś takiego nigdy - dodała Dowbor.

