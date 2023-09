i Autor: Akpa

Sensacja

Katarzyna Dowbor z nowym programem w telewizji! Będzie remont! Konkurencja dla "Nasz nowy dom"?

bw 10:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Katarzyna Dowbor dołącza do zespołu Canal+ Domo i dostanie tam nowy program telewizyjny, w którym przeprowadzi remont! Po 10 latach w show "Nasz nowy dom", teraz prezenterka zrobi mu konkurencję? Jedno jest pewne: wielu widzów, wiernych dziennikarce, na pewno włączy Canal+, by zobaczyć, jak Katarzyna Dowbor radzi sobie w nowej roli. Jaka będzie formuła programu? O co w nim chodzi? Poznajcie szczegóły.