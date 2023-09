Katarzyna Dowbor wyznała, że nie ogląda nowych odcinków programu "Nasz nowy dom". To dla niej zbyt bolesne

Dramat Marioli Bojarskiej-Ferenc - mąż trafił do szpitala przez nasiona chia!

Choć Katarzyna Dowbor nie płacze nad rozlanym mlekiem i ochoczo zabrała się za nowe wyzwania i projekty, to najwyraźniej zadra w jej sercu jeszcze się nie wyleczyła. Dziennikarka i prezenterka oczywiście nie narzeka na brak propozycji zawodowych. Po zwolnieniu z Polsatu o uwielbianą przez widzów panią Kasię szybko upomniały się inne media, jednak gwałtowne odejście z "Nasz nowy dom" nie pozostało dla niej obojętne.

Katarzyna Dowbor przygotowuje nowy program wnętrzarski

Gwiazda ma kontrakty reklamowe, aktywnie działa w mediach społecznościowych, a także przygotowuje już swój nowy program, oczywiście wnętrzarski. I będzie on tak bardzo jej, że bardziej się nie da, bo remontować w nim będzie własny dom. Przy okazji rozmowy z serwisem WirtualneMedia o nowym formacie, który przygotowuje razem z Canal+ Domo, dziennikarka została zapytana o jej wrażenia z nowego sezonu jej dotychczasowej perełki, czyli programu "Nasz nowy dom".

Pani Kasia Przyznaje, że nie ogląda nowych odcinków "Nasz nowy dom"

Pani Kasia przyznała z rozbrajającą szczerością, że nie oglądała żadnego odcinka. - Nie oglądałam programu. To trochę moje dziecko, byłam przy jego tworzeniu, więc po co sobie ból zadawać? - skomentowała wprost. Dziennikarze poprosili ja także o skomentowanie danych dotyczących oglądalności programu. Okazało się bowiem, że wyemitowany na początku września pierwszy odcinek 21. sezonu „Nasz nowy dom” z udziałem nowej prowadzącej Elżbiety Romanowskiej oglądało o 140 tys. widzów mniej, niż przed rokiem, kiedy gospodynią była jeszcze Katarzyna Dowbor. Tu jednak dziennikarka odmówiła komentarza, wyjaśniając, że nie byłoby to w dobrym guście, żeby oceniała te kwestie. - Od komentowania są widzowie - wyjaśniła. - Oni oceniają program, mają w ręku pilota i nim głosują. Nic dodać, nic ująć.

Polecamy galerię: Katarzyna Dowbor: "Teraz wyremontuję swój dom"

Katarzyna Dowbor w pierwszym wywiadzie telewizyjnym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.