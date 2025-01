Margaret urządziła sobie "ruderę" w Hiszpanii. Tak wygląda jej nowe mieszkanie. Luksusów raczej brak

Margaret i jej mąż przed dwoma laty zaczęli rozglądać się za mieszkaniem poza Polską. Wybór padł na Hiszpanię, gdzie wokalistka zamierza spędzać zimy. W sieci pokazała właśnie, jak wygląda jej hiszpańska nieruchomość. Nie jest to willa. Za to styl, w jakim urządziła wnętrza, bardzo pasuje do piosenkarki. Zobaczcie sami.