Tak wyglądają zagraniczne domy gwiazd. Siwiec ma willę w Meksyku, Koroniewska i Dowbor w Hiszpanii. Dom Lewandowskich zwala z nóg!

Tak wyglądają zagraniczne domy polskich gwiazd

Ewa Szabatin (45 l.) wyszła za Portugalczyka i już kilka lat temu spakowała walizki, by swoje gniazdko wić z ukochanym w jego ojczyźnie. Swój luksusowy apartament w stolicy zamieniła na piękny dom, który sama urządzała w stylu boho. Życie między Polską a Meksykiem prowadzi zaś Natalia Siwiec (40 l.). W 2022 roku modelka kupiła imponujący dom w Tulum, w którym niemal bez przerwy spędza czas. „Udało się spełnić jedno z moich największych marzeń, by mieć drugi dom w rajskim miejscu, w miejscu, gdzie jest słońce i spokój. Energia dżungli jest wyjątkowa" - cieszyła się Natalia Siwiec, informując fanów o kupnie rezydencji na drugiej półkuli.

Joanna Koroniewska (46 l.) i Maciej Dowbor (45 l.) w 2016 roku sprzedali swój dom w warszawskim Wilanowie, by kupić apartament bliżej centrum. Jak się okazało, wystarczyło też pieniędzy na dom zagranicą. W 2022 roku wyremontowali swoją hiszpańską posiadłość i teraz spędzają tam kilka miesięcy w roku - zwłaszcza jesień i zimę, obchodząc za granicą nawet Boże Narodzenie. Joanna w jednym z wywiadów żaliła się zresztą, że jej mąż ucieka do Hiszpanii przy każdej możliwej okazji, zostawiając ją wtedy ze wszystkimi polskimi, przyziemnymi obowiązkami. Do zakupu domu namówił ich ponoć Piotr Gąsowski (60 l.), który również posiada nieruchomość w ojczyźnie flamenco w okolicach Malagi.

Margaret zamieszkała w Hiszpanii, by być anonimowa

Hiszpanię pokochała też Margaret (33 l.). Wokalistka przeprowadziła się tam jesienią ub.r.

- W Hiszpanii na pewno łatwiejsza była zima. Mam wrażenie, że pierwszy raz w życiu ominęłam tę pogodową, zimową chandrę. To naprawdę działa. Mieszkam tam od października. Dzień zaczynam od spaceru z psami po plaży, później biegam. Uczę się hiszpańskiego, pracuję zdalnie, piszę piosenki. Codziennie pogaduję z sąsiadką - Carmen. (...) Wiodę tam zwykłe-niezwykłe, proste życie wypełnione małymi obowiązkami. Zupełnie inne niż tutaj - opowiadała Margaret w wywiadzie dla "Wysokich obcasów". - Tam jestem anonimowa. To był jeden z powodów przeprowadzki. Zawsze chciałam pożyć gdzieś indziej, ze słońcem. Zaczęłam robić to, co robię, i zyskałam popularność w wieku 20 lat. Tak naprawdę sobie nie pożyłam ani nie poznałam wielu znajomych. Chciałam mieć ten moment. Móc pójść do sklepu i nikogo nie obchodzić. Po prostu być. Cenię to, że nikt mnie tam nie ocenia. Ale przede wszystkim była to nasza wycieczka za słońcem. Zamierzamy spędzać tam zimy - ujawniła gwiazda.

W czasie pandemii życie poza Polską skusiło też Agatę Młynarską (59 l.) i jej męża. Oni także wybrali słoneczną Hiszpanię, w której, jak twierdzi dziennikarka, jest taniej niż w Polsce. Za granicą mieszka też jej siostra - Paulina Młynarska (53 l.), która urządziła się na Krecie, a ostatnio ponownie wyszła za mąż. ZOBACZ: Ośmiu mężów sióstr Młynarskich. Kim byli i są partnerzy córek Wojciecha Młynarskiego?

Gdzie mają domy Beata Kozidrak i Edyta Górniak?

Swoje domy za granicą od lat ma też Beata Kozidrak (64 l.), która latem wypoczywa w hiszpańskim Alicante. Grażyna Szapołowska (70 l.) i Tatiana Sosna-Sarno (69 l.) zainwestowały natomiast w apartamenty na Costa Blanca. Zakochana w greckiej kulturze Katarzyna Skrzynecka (53 l.) razem z mężem są w posiadaniu domu na Krecie. Tuż po rozwodzie apartament w Portugalii sprawiła sobie zaś Edyta Górniak (51 l.). Diwa nie bywa tam jednak zbyt często. Z własnego apartamentu w Dubaju często korzysta natomiast Agnieszka Włodarczyk (43 l.). Tacy to pożyją.

