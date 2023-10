Koroniewska i Dowbor się rozstają?! Słowa aktorki szokują. Maciek chce się od niej wyprowadzić!

Gdy Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor kupili dom w wakacyjnym regionie, myśleli o tym, by przenieść się tam na stałe. W Hiszpanii znaleźli spokój, wreszcie odpoczęli, poznali i pokochali swoich sąsiadów, okolicę i ogrzewające cały rok słońce. Niestety, codzienne obowiązki szybko ściągnęły ich na ziemię. Okazało się, że w okolicy ich nowego domu nie mogą znaleźć dobrej szkoły muzycznej, a do takiej uczęszcza w Warszawie ich starsza córka. Nie było więc wyjścia – przez większość roku Dowborowie muszą być w kraju, a do Hiszpanii mogą się wymykać, gdy tylko nadarzy się okazja. Na razie się to sprawdza, a ostatnio udało im się nawet spędzić w nowym domu aż cztery miesiące. Ale Maćkowi to nie wystarcza. Każdego dnia marzy, by mieszkać w słonecznym kraju, a nie w zimnej Polsce.

- Mieliśmy zakusy, żeby zamieszkać tam na stałe. Mój mąż nadal je ma. Nie wiem, jak to się skończy. Może on tam wyjedzie, a ja będę dojeżdżać – powiedziała szczerze Joanna Koroniewska w rozmowie z Pomponikiem.

I choć Dowborowie na co dzień tryskają dobrym humorem, te wieści nie brzmią wesoło.

