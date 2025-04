Świąteczne arcydzieła z jajek! Konkurs w Błażowej trwa już od 38 lat

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej w 2025 roku prowadził nabór prac do XXXVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu "Najładniejsza Pisanka Wielkanocna". Chętnych nigdy nie brakuje, a pisanki to niekwestionowane małe dzieła sztuki. Barwne i zachwycające. Niektóre nawiązują do regionalnych tradycji, inne są nowoczesne lub zainspirowane sztuką z innych rejonów świata. Po konkursie, gdzie uczestnicy wysyłają swojej jajka trzyosobowe gremium obraduje i wybiera te najpiękniejsze. Aby wziąć udział w konkursie trzeb własnoręcznie wykonać minimum 6 pisanek metodami tradycyjnymi (technika batikowa lub skrobana) w wybranych przez siebie kategoriach: twórca indywidualny, "Mistrz i uczeń" - uczniowie do 12 lat, w kategorii młodzieżowej (do 18 lat.) i dziecięcej (do 12 lat.) – należy wykonać minimum 4 pisanki.

Chcący wziąć udział w konkursie swoje prace muszą wykonać dużo szybciej, bo czas nadsyłania pisanek do Błażowej mijał już 17 marca. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się tradycyjnie w Niedzielę Palmową, czyli 13 kwietnia br. w holu Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej.

Organizatorzy zapewniają, że pisanki, które trafiają do nich corocznie są przepiękne i wybór tych najładniejszych jest niesamowicie trudny, ale w konkursie chodzi o coś więcej niż tylko nagrody. – Niezależnie od wieku i poziomu doświadczenia. Chcemy, aby konkurs łączył pokolenia i przynosił radość każdemu z uczestników - mówili organizatorzy.

Pełniący Obowiązki Dyrektora GOK w Błażowej Kamil Zagórski. - W tym roku udział w konkursie wzięło 42 twórców z terenu całego województwa podkarpackiego. Łącznie mieliśmy zgłoszonych 294 pisanki wykonanych tradycyjnymi metodami. Zarówno techniką batikową, jak i skrobanki - tłumaczył dyrektor. - Pisanki po konkursie lądują na wystawie pokonkursowej, na której będzie można je zwiedzać przez następne dwa tygodnie. Potem zbieramy pisanki są archiwizowane w magazynie, gdzie będą leżeć przez cały rok i wówczas pojawią się na ekspozycji w naszym Muzeum Pisanki działającego przy naszym Ośrodku Kultury - dodaje.

Każdy z odwiedzających wystawę ma swoje zdanie co do tego, które pisanki powinny zwyciężyć. Ilu oglądających tyle opinii. Pisanki, które niewątpliwie przyciągają uwagę, to te najbardziej tradycyjne z wypisanymi życzeniami.

– Od wielu lat tradycją było pisanie życzeń wielkanocnych na pisankach. Jednak musimy wiedzieć, że nie tylko życzenia pisywało się na jajkach w tym okresie. Na pisankach pojawiały się także wyznania miłosne. Dziewczyny przygotowywały takie pisanki z wyznaniem swoich uczuć i obdarowywały nimi swoich wybranków - opowiadał Kamil Zagórski. - Z tego co wiem, to i panowie przygotowywali pisanki dla dziewczyn, które im się podobały. To piękna tradycja i warto do niej nawiązywać. W naszym regionie można było pisanką „wykupić” się od polewania wodą w Lany Poniedziałek. Takie piękne kolorowe pisanki były taką swoista kartą przetargową, aby wyjść suchą stopą z tego śmigusa dyngusa. Czasem się udawało - mówił Dyrektor GOK w Błażowej.

Wystawę Pokonkursową pisanek można oglądać we wszytki dni w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury. Oglądając pisanki z XXXVIII. konkursu na Najładniejszą Pisankę nie możemy nie wejść piętro wyżej nie zobaczyć jedynego na Podkarpaciu Muzeum Pisanki, w którym przechowywane są jaka z 38 lat, które brały udział w konkursie od pierwszych jego edycji.