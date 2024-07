Ośmiu mężów sióstr Młynarskich. Kim byli i są partnerzy córek Wojciecha Młynarskiego?

Pilne! Jerzy Antczak trafił do szpitala! Ostra walka o życie na OiOM-e!

Siostry Młynarskie nie zawsze miały szczęście w miłości. Obie mają za sobą nieudane relacje, o których na przestrzeni lat rozpisywały się media. Po dwóch nieudanych małżeństwach serce Agaty Młynarskiej skradł trzeci mąż Przemysław Schmidt, który jest biznesmenem. Para niedawno obchodziła 10. rocznicę ślubu, którą świętuje podróżując po Europie. O pierwszym Leszku Kieniewiczu, ojcu jej synów – Stanisława i Tadeusza, dziennikarka zawsze wypowiada się bardzo ciepło, ale drugiego – Jerzego Porębskiego, na zawsze wyrzuciła ze swojego życia i ze swoich wspomnień... Jeszcze barwniejsze życie uczuciowe miała Paulina Młynarska.

Pięciu mężów Pauliny Młynarskiej! Komu gwiazda ślubowała?

Jej pierwszym mężem był Paweł Naumann, a owocem tego związku jest córka dziennikarki, Alicja (32 l.). Dwa kolejne małżeństwa kobiety owiane są tajemnicą. Drugi mąż Pauliny Młynarskiej miał być aktorem, trzeci Francuzem, który zajmował się reżyserią. Czwarty ślub Paulina wzięła z Michaelem Moritzem, amerykańskim dziennikarzem i przedsiębiorcą, który inwestował w naszym kraju w restauracje znanej sieci. Mężczyzna zmarł w 2022 roku. Choć jeszcze niedawno zarzekała się, że małżeństwo to przereklamowana sprawa, a jej cztery małżeństwa "to żenada", właśnie ogłosiła, że w piątek znów wyszła za mąż! „Paulina Młynarska Hume i Kenneth Hume mają przyjemność ogłosić, że 05.07.2024 wzięli ślub podczas prywatnej ceremonii w Kolimabari na Krecie. Posyłamy wszystkim mnóstwo ciepła prosto dzieląc się naszą radością!” – napisała dziennikarka na swoim Instagramie. Niestety niewiele wiadomo o jej świeżo poślubionym wybranku, ponieważ próżno szukać go w mediach społecznościowych oraz w wyszukiwarkach internetowych. Prawdopodobnie poznali się w Grecji. Była gwiazda telewizji od sześciu lat wiedzie spokojne życie na Krecie, w otoczeniu przyrody i ukochanych zwierząt. Autorka książek, niegdyś aktorka, a obecnie joginka tam tworzy i prowadzi warsztaty z jogi.

