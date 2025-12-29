Kajra skradła show. Jej długie nogi zrobiły furorę w śniadaniówce. Nawet Ibisz dał się ponieść

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2025-12-29 9:55

Niedzielne wydanie "halo tu polsat" upłynęło pod znakiem muzyki, świątecznej atmosfery i stylowych kreacji. Kajra i Sławomir, którzy niedawno wrócili z zagranicznej wyprawy, nie tylko opowiedzieli o swoich planach i podróżach, ale też porwali do zabawy całe studio. Występ pary sprawił, że nawet Krzysztof Ibisz nie wytrzymał i ruszył do tańca.

28 grudnia w studiu "halo tu polsat" pojawili się Kajra i Sławomir. Muzyczne małżeństwo, tuż przed świętami, wróciło do Polski po intensywnym czasie spędzonym za oceanem. W rozmowie z Krzysztofem Ibiszem i Ewą Wachowicz artyści zdradzili kulisy zagranicznej wyprawy, a także opowiedzieli o zbliżającym się koncercie sylwestrowym.

Polecamy: Sławomir totalnie odmieniony. Bez Kajry u boku byśmy go nie rozpoznali

Jednym z najmocniejszych punktów programu był występ Kajry i Sławomira. Energetyczna piosenka i dobra zabawa sprawiły, że atmosfera w studiu stała się niemal sylwestrowa. Krzysztof Ibisz, znany z dystansu i poczucia humoru, dał się ponieść rytmom i ruszył do tańca.

Nie dało się nie zauważyć także stylizacji Kajry. Artystka postawiła na srebrną marynarkę i krótkie spodenki, eksponując długie nogi, czym skutecznie przyciągnęła uwagę widzów śniadaniówki.

Nie przegap: Blask cekinów, frędzle i nogi do nieba! Kajra wybiera kreację na roztańczoną imprezę! Która lepsza?

Kolędowanie w Ameryce i dom z "Kevina samego w domu", czyli Kajra i Sławomir w USA

Przed świętami Kajra i Sławomir wyruszyli na kolędowanie w Stanach Zjednoczonych. Przy okazji koncertów postanowili spełnić jedno z małych marzeń i zobaczyć na żywo słynny dom Kevina z kultowego filmu świątecznego.

Oczywiście, że tak. Nie mogliśmy sobie absolutnie tego odmówić. Trochę mi było smutno, bo liczyłam na świąteczne dekoracje jak w filmie, a okazało się, że dom został sprzedany i będzie przygotowywany na muzeum

– przyznała Kajra na antenie "halo tu polsat".

Przeczytaj także: Kulisy porodu Kajry, żony Sławomira. Niespotykane okoliczności. "Nie pamiętam, co ja tam robiłem"

Kajra i Sławomir gwiazdami Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu

Podczas rozmowy nie mogło zabraknąć tematu zbliżającej się Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Kajra i Sławomir przyznali, że to dla nich jedno z najważniejszych wydarzeń w roku.

To jest dla nas wielkie święto. Wszyscy artyści dają z siebie jak najwięcej. Przygotowujemy piosenki, kreacje i mamy nadzieję, że widzowie będą się z nami świetnie bawić

– zdradził Sławomir.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 już w środę, 31 grudnia, na żywo od godziny 19:45 w Polsacie. Warto wspomnieć, że o 19:50 startuje konkurencyjna impreza w TVP2, czyli Sylwester z Dwójką.

Super Express Google News
Kajra i Sławomir
37 zdjęć
Sławomir pod wrażeniem Danuty Martyniuk: Kajra i Danusia to najpiękniejsze modelki
Sonda
Lubisz Sławomira?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAJRA
SŁAWOMIR ZAPAŁA