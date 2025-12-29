Kajra skradła show. Jej długie nogi zrobiły furorę w śniadaniówce. Nawet Ibisz dał się ponieść

28 grudnia w studiu "halo tu polsat" pojawili się Kajra i Sławomir. Muzyczne małżeństwo, tuż przed świętami, wróciło do Polski po intensywnym czasie spędzonym za oceanem. W rozmowie z Krzysztofem Ibiszem i Ewą Wachowicz artyści zdradzili kulisy zagranicznej wyprawy, a także opowiedzieli o zbliżającym się koncercie sylwestrowym.

Jednym z najmocniejszych punktów programu był występ Kajry i Sławomira. Energetyczna piosenka i dobra zabawa sprawiły, że atmosfera w studiu stała się niemal sylwestrowa. Krzysztof Ibisz, znany z dystansu i poczucia humoru, dał się ponieść rytmom i ruszył do tańca.

Nie dało się nie zauważyć także stylizacji Kajry. Artystka postawiła na srebrną marynarkę i krótkie spodenki, eksponując długie nogi, czym skutecznie przyciągnęła uwagę widzów śniadaniówki.

Kolędowanie w Ameryce i dom z "Kevina samego w domu", czyli Kajra i Sławomir w USA

Przed świętami Kajra i Sławomir wyruszyli na kolędowanie w Stanach Zjednoczonych. Przy okazji koncertów postanowili spełnić jedno z małych marzeń i zobaczyć na żywo słynny dom Kevina z kultowego filmu świątecznego.

Oczywiście, że tak. Nie mogliśmy sobie absolutnie tego odmówić. Trochę mi było smutno, bo liczyłam na świąteczne dekoracje jak w filmie, a okazało się, że dom został sprzedany i będzie przygotowywany na muzeum

– przyznała Kajra na antenie "halo tu polsat".

Kajra i Sławomir gwiazdami Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu

Podczas rozmowy nie mogło zabraknąć tematu zbliżającej się Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Kajra i Sławomir przyznali, że to dla nich jedno z najważniejszych wydarzeń w roku.

To jest dla nas wielkie święto. Wszyscy artyści dają z siebie jak najwięcej. Przygotowujemy piosenki, kreacje i mamy nadzieję, że widzowie będą się z nami świetnie bawić

– zdradził Sławomir.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 już w środę, 31 grudnia, na żywo od godziny 19:45 w Polsacie. Warto wspomnieć, że o 19:50 startuje konkurencyjna impreza w TVP2, czyli Sylwester z Dwójką.

