Blask cekinów, frędzle i nogi do nieba! Kajra wybiera kreację na roztańczoną imprezę! Która lepsza?

Aleksandra Kalita
mat. pras. Polsat
2025-09-26 9:39

W sobotę odbędzie się największa impreza taneczna tego roku! Gwiazdy polskiej muzyki już szykują się do wejścia na scenę! Wśród nich nie zabraknie i Kajry. Ukochana Sławomira ma już za sobą przymiarki. W której kreacji błyszczy najbardziej?

Kajra szykuje się na "Roztańczony PGE Narodowy"

"Roztańczony Narodowy" to jedna z największych imprez muzycznych w Polce! Co roku przyciąga tysiące fanów z całego kraju. Największe gwiazdy muzyki disco, dance, latino i pop staną na wspólnej scenie. Kolejna edycja odbędzie się pod koniec września. I tym razem przeniesie zebranych w świat gorących rytmów.

Na scenie stadionu narodowego wystąpi wystąpi cała plejada gwiazd muzyki dance, disco, pop i rock. Oczywiście, nie może na niej zabraknąć Kajry i Sławomira, którzy od lat królują na scenach w całym kraju.

Na tę szczególną okazję Kajra zamówiła kilka kreacji u swojego ulubionego projektanta, Emila Wieczorka. Już odbyły się przymiarki. Ukochana Sławomira w każdej z sukni prezentuje się fenomenalnie! A czego szuka sama zainteresowana?

Cężko mi sobie wyobrazić estradę bez cekinów i piór, bez głębokich dekoltów, nagich pleców  i długiej nogi …. Klasyka połączona z pazurem, trochę kiczu i awangardy - to taka moja mieszanka wybuchowa jeżeli chodzi o kreacje sceniczne. np mała czarna - ale cała świecąca od ozdób, cekinów i kamieni. Kiedy pierwszy raz pokazałam się w takim wydaniu - słyszałam "cekinowy kicz", a to że dziś jest on nieodłącznym elementem nawet użytkowej garderoby - pokazuje, że nie zawsze warto podążać za modą - tylko iść własną drogą, wytyczając nowe trendy - powiedziała Kajra.

"Roztańczony PGE Narodowy": Tłum gwiazd na tanecznej imprezie

Roztańczony PGE Narodowy 2025 odbędzie się w sobotę, 27 września. Będzie to dziewiąta edycja tej taneczno-muzycznej uczty, podczas której zaprezentowany zostanie mocny line-up sceny Rap/Pop i energetyczna scena Disco. W tym roku odbędzie się pod hasłem "Najlepsi z Najlepszych". 

Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej. Oprócz Kajry i Sławomira wystąpią m.in. Doda, Justyna Steczkowska, Modelki, Tede, Kombii, Skolim, Big Cyc czy Akcent z Zenonem Martyniukiem.

Wydarzenie będzie transmitowana na antenie Polsatu od godz. 19:55, a po godz. 23:20 w Polo TV. 

Kajra
34 zdjęcia
