Doda nagle się odwróciła i zaświeciła pośladkami. Cienka kreska z tyłu niczego nie zasłoniła

Doda podczas koncertu Światło i MRock dała popis godny gwiazdy - śpiewała mocnym głosem, który od lat jest jej domeną. Ale przecież w przypadku Doroty Rabczewskiej nie tylko siła płuc ma znaczenie. Jej wizerunek to połączenie wytrenowanego głosu z wyglądem modelki - i to takiej fitness!

Doda ćwiczy w pocie czoła, aby utrzymać fantastyczną sylwetkę, którą eksponuje podczas koncertów. Nie ma mowy o wdziankach zakrywających ją od stóp do głów, a jeśli nawet, to stroje są prześwitujące i więcej odsłaniają, niż zasłaniają.

Ledwo żyję. Skończyłam właśnie trening, żeby tak dobrze wyglądać później w siateczkach - przyznała gwiazda dzień po koncercie.

Podczas występu u boku Kazika i Nosowskiej pokazała się właśnie we wspomnianych siateczkach. Na wdzianko narzuciła obszerną kurtkę, ale w pewnym momencie ją zrzuciła i odwróciła się tyłem do widowni... Nie pozostawiła pola dla wyobraźni.

Doda w kombinezonie z "rajstopy" i błyskotek

Doda na scenie dała czadu w stroju, na jaki wiele gwiazd by się nie odważyło. Wdzianko było czarne i całkowicie prześwitujące. Pod nim Doda miała czarne body, które nie zasłaniało pośladków. Efekt był taki, że kiedy 41-latka stanęła tyłem, a rajstopowe dzwony odrobinę się przesunęły, oczom publiczności ukazały się pośladki Dody w pełnej krasie.

Czy Doda miała z tym problem? Absolutnie nie. Gwiazda jest dumna z ciała, na jakie ciężko pracuje i ćwicząc, i zdrowo się odżywiając. Dorota nie pije alkoholu, napojów gazowanych, słodzonych, unika też cukru w jedzeniu.

Doda w trasie ze swoimi idolami

Dzień po wyjątkowym koncercie Doda przyznała, że trasa jest spełnieniem jej dziecięcych marzeń. Udział w projekcie Światło i MRock biorą Katarzyna Nosowska, Piotr Rogucki, Kazik, Doda i Tomasz Organek.

Na potrzeby wydarzenia utwory zostaną zaaranżowane na dwa sposoby, a widzowie zdecydują, w jakiej aranżacji (świetlnej czy mrocznej) zostanie wykonana piosenka. W ten sposób, dzięki przenikaniu się światła i mroku, powstanie wyjątkowe doświadczenie, a zebrani będą mieć pewność, że taki koncert wydarzył się tylko jeden raz. Na czele projektu stanęła dwójka artystów, nierozerwalnie związanych z polską sceną rockową – Katarzyna Nosowska oraz Piotr Rogucki - czytamy na stronie ebilet.pl.

Doda urządza rodzicom pokój spokojnej starości