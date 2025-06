Nikt nic nie wiedział o raku Dody. Teraz internauci komentują: "Widziałam cię przed gabinetem". Personel niczego nie zdradził

Pod koniec czerwca Doda wreszcie zdecydowała się otworzyć przed swoimi fanami i w sieci wyznała, że przez ostatnie miesiące walczyła z czerniakiem. Diagnoza ją zszokowała, ale gwiazda ani myślała rozpaczać. Jak twierdzi, nie przyjęła do wiadomości tego, że choruje na raka. Do diagnozy podeszła nie emocjonalnie, a zadaniowo.

Pieprzyk czy czerniak? Doda była zszokowana diagnozą

Gdy stało się jasne, że pieprzyk, który Doda od dawna miała na przedramieniu, wcale nie jest pieprzykiem, a nowotworem złośliwym, natychmiast zareagowała. I bardzo dobrze! Im szybciej, tym lepiej.

Działania medyczne przy czerniaku wyglądają następująco - wycięcie niepokojącej zmiany, przekazanie jej do badania histopatologicznego, a gdy zmiana jest czerniakiem, "docinka", czyli powiększenie marginesu wokół usuniętego wcześniej znamienia. Sprawa staje się bardziej skomplikowana, kiedy nowotwór jest bardziej zaawansowany. Wówczas bada się węzły chłonne w poszukiwaniu przerzutów.

Na szczęście w przypadku Dody o tym nie było mowy. Osoby chorujące na czerniaka mają też wykonywane takie badania jak USG czy rentgen, by sprawdzić, czy nic złego nie dzieje się w innych miejscach w ciele.

Doda leczyła się zimą. Pokazała nagrania ze szpitala. Personel niczego nie zdradził!

Rabczewska w sieci pokazała film z wizyt w szpitalu, ale dopiero miesiące po diagnozie. Udało jej się pozbyć raka. Czy na dobre? Tego nigdy nie wiadomo. Pozostaje systematyczne sprawdzanie skóry - samodzielnie i u dermatologa.

Mi się udało, ale mnóstwo osób, które mijałam na korytarzach szpitala przez ostatnie miesiące, nie miało tyle szczęścia, co ja. Obiecałem sobie, że jak wyjdę z tego, zrobię wszystko, żeby ludziom uświadomić, jak ważna jest profilaktyka w badaniu skóry oraz kategoryczne unikanie solarium i ograniczanie opalania na słońcu jak "skwarka". Pamiętajcie o filtrach mineralnych i dbajcie o siebie! Wszystkim chorym na czerniaka życzę powodzenia i trzymam kciuki - napisała Doda w sieci.

W nagraniu Doda zdradziła, że w kwietniu, niemal 3 miesiące po diagnozie, o raku powiedziała jedynie rodzicom i najbliższym przyjaciołom.

Walczę, czuję się super, mam mnóstwo pracy, fajnego czasu. Właśnie jadę operację, bo będę musiała mieć drugą, właściwie taki zabieg, traktuję to jako zabieg - opowiadała Doda, idąc na docięcie tkanki wokół wcześniej usuniętej zmiany skórnej, która okazała się czerniakiem.

Wszystko po to, aby pozbyć się potencjalnych komórek nowotworowych.

Internauci komentują. Są zdziwieni, że choroba Dody nie wyciekła do mediów. Personel szpitala zachował dyskrecję

Doda walczyła z rakiem od początku roku, a w kwietniu pojawiła się na czerwonym dywanie podczas "Tańca z Gwiazdami" z opatrunkiem na przedramieniu. Nie wszyscy to zauważyli, a jeśli nawet, to raczej nie sądzili, że sprawa jest poważna. Choroba Dody nie wyciekła do mediów, gwiazda nie pisnęła słówkiem, a personel medyczny zachował dyskrecję.

Internauci bardzo to docenili.

"Ogromny szacunek dla personelu medycznego za uszanowanie prywatności pacjenta", "Widziałam Cię na korytarzu, weszłam do gabinetu zaraz po Tobie, stałaś przede mną i wtedy się zastanawiałam po co? No i dlaczego? W końcu spotkałam królową, ale w tak chu...ych okolicznościach. Będąc w tamtym miejscu, nie przychodzi się z katarem. Niestety walczę z mięsakiem, ale mam nadzieję, że skończy się tak samo pozytywnie jak u Ciebie. Na chwilę obecną jestem po amputacji nogi", "Jakim sposobem po tylu wizytach w szpitalu do mediów nie doszła ta informacja?", "Szacun dla obsługi szpitala za zachowanie prywatności" - czytamy w sieci.

Doda mówiła w nagraniu:

Jeszcze nikt mnie nie sprzedał tutaj w szpitalu. Mogę się komfortowo leczyć. Szok!

O chorobie udało jej się poinformować samodzielnie wtedy, kiedy uznała za stosowne.

