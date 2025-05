Doda wyszła na scenę w Sopocie i mimo że miała na pokazanie się, a przede wszystkim na zaśpiewanie zaledwie kilka minut, udało jej się zrobić show. Dorota razem ze Smolastym zaprezentowali się widowni w ramach koncertu Radiowy Przebój Roku. Oprócz nich na scenie Opery Leśnej wystąpili m.in. Cleo, Oskar Cyms czy Kaeyra.

Doda i Smolasty śpiewali, gwiazda grała na różowym fortepianie, a obojgu towarzyszył chór ubrany w różowe stroje. Różowe było też wdzianko, które miała na sobie 41-letnia wokalistka. Wyglądała świetnie!

Tym razem jednak to nie strój Dody przyciągał uwagę, a raczej sposób, w jaki gwiazda prezentowała się przed publicznością. Koronkowe wdzianko w pudrowym, różowym odcieniu, odsłaniające płaski brzuch i wąską talię Doroty, oczywiście robiło wrażenie, ale tym razem wcale nie wysportowana sylwetka budziła największe emocje.

Na odbiór Dody przez widzów i ich wzmożoną czujność wpłynęło jej wyznanie. Kilka godzin przed wyjściem na scenę piosenkarka zdradziła, że dostała groźby śmierci! Sprawa trafiła na policję.

Oto mail, który został wysłany na adres jednego z moich prawników reprezentujących mnie przeciwko nagonce medialnej moich byłych partnerów. Nie sądziłam, że dożyję czasów, w których mój ostatni mąż razem z ostatnim eks będą podjudzać ludzi do takich czynów. Kiedy stałam na scenie "artyści przeciw nienawiści" po tym jak zadźgano prezydenta Gdańska na scenie, nie sądziłam, że parę lat później będzie mnie czekać to samo. Kochani fani, wiem i czuję wasze wielkie wsparcie, nie dam się zastraszyć i zarówno dziś jak i jutro jestem TYLKO DLA WAS. Nie boję się żadnego eks ani psychopatów, którzy są ich cyrkiem latających małp. Jestem ponad to i mam dużo siły. Proszę tylko, byście mieli oczy dookoła głowy i baczyli na swoje bezpieczeństwo. Policja wzmożyła ochronę i będzie wśród Was - pisała Doda na Facebooku.