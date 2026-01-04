Aneta Kręglicka: Pierwsza Polka z tytułem Miss World

Życie Anety Kręglickiej (60 l.) zmieniło się w 1989 roku. 24-letnia studentka Wydziału Ekonomiki Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim namówiona przez koleżanki zgłosiła się do konkursu Miss Polonia. W lipcu zdobyła tytuł najpiękniejszej Polki, a kilka miesięcy później została pierwszą Polką, która zdobyła tytuł Miss World!

Po tym świat stanął przed nią otworem. Aneta Kręglicka współpracowała z amerykańską agencją. Na początku lat 90. założyła organizację Kręglicka Foundation oraz agencję reklamową "ABK Kręglicka". Po jej zamknięciu w 2005 roku stworzyła firmę "Hannah Hooper". Kręglicka jest również współwłaścicielką studia filmowego "St. Lazare". Dziś, chociaż mogłaby już przejść na emeryturę, nadal uważana jest za jedną z najlepszych polskich modelek.

Aneta Kręglicka zdecydowała się na ostre cięcie!

W tym roku minie 37 lat od wygranej w konkursie Miss World. Jednak dla Anety Kręglickiej czas stanął w miejscu. Lata mijają, a ona nieustannie zachwyca urodą, ale też figurą. Jaki jest sekret jej urody? Była modelka, regularnie ćwiczy, kładzie się wcześnie spać i dba o codzienną pielęgnację twarzy. Korzysta również z nieinwazyjnych zabiegów medycyny estetycznej.

Aneta Kręglicka powitała Nowy Rok serią postów na Instagramie, w których dzieli się swoimi przemyśleniami. Internauci od razu zwrócili uwagę na jej nową fryzurę. Piękna bizneswoman zdecydowała się na ostre cięcie! Chciała w ten sposób odciąć się od przeszłości.

Ja tymczasem - symbolicznie i dosłownie - pozbyłam się tego, co w starym roku szczególnie mnie uwierało. Posprzątałam też w głowie: co jest ważne, a co niekoniecznie. I oto jakby nowa ja. Nowe plany, trochę starych i zdecydowanie większa determinacja, by je zrealizować. Podobno to ma być dobry rok dla Barana. Żeby tak było, trzeba się postarać. A mnie nie trzeba mówić dwa razy. Ruszam - napisała Kręglicka.

Metamorfoza modelki zdecydowanie przypadła do gustu jej obserwującym, którzy nie szczędzili jej komplementów!

