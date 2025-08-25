Aneta Kręglicka pokazała brzuch twardy jak skała. Ile ma lat? 60? Niemożliwe!

Aneta Kręglicka w marcu dołączyła do grona 60-latek. Jednak wcale nie wygląda jak typowa seniorka w wieku emerytalnym! Choć panie w tym wieku coraz częściej zwracają uwagę zadbaną skórą i zgrabną sylwetką, to Kręglicka idzie o krok dalej.
Na jej instagramowym profilu pojawiło się kilka fotek i krótkie nagranie z wakacji. Szczupła, wyprostowana miss wciąż ma nienaganną sylwetkę, smukłe, długie nogi i porusza się jak młoda dziewczyna. Jest coś jeszcze!
Aneta Kręglicka nie odpuszcza. Trenuje i pości
Kręglicka od lat jest wierna zdrowemu stylowi życia. Wypracowała sobie system, który się sprawdza - i gdy mowa o codziennym odżywianiu, i o treningach. Dzięki trzymaniu się "scenariusza", gwiazda wydaje się dużo młodsza, niż wskazuje na to metryka. Miss zapewnia, że nigdy się nie odchudzała, ale też w jej planie dnia nie ma miejsca na podjadanie czy jedzenie wszystkiego, na co ma się chęć.
Aneta je posiłki jedynie w oknie żywieniowym - od 9 rano do 17.
(...) jem zdrowo, tylko to, co mi smakuje, a moje badania potwierdzają, że takie posiłki mi służą. Nigdy się nie odchudzam, to na pewno nie moja metoda na szczupłą sylwetkę. A fasting stał się moim naturalnym rytmem, kiedy jeszcze nikt o tym tak często nie mówił. Odkąd pamiętam, swój trzeci i ostatni posiłek zjadam najpóźniej o 17.00, a pierwszy i dla mnie bardzo ważny ok. 9.00. Ćwiczę codziennie rano 6 razy w tygodniu po 30 minut. Podczas ćwiczeń zwracam uwagę na wykorzystanie obciążeń, bo budowanie mięśni jest bardzo ważne oraz na streching i wszelkie ćwiczenia rozciągające ciało, którymi zawsze kończę serie. Poza tym zimą biegam (uwielbiam przebieżki, szczególnie w mrozie), jeżdżę na nartach, a latem gram w golfa i ostatnio częściej pływam - pisała Kręglicka w sieci.
Ćwiczy i w domu, i gdy jedzie na wakacje. Ostatnio pokazała swój umięśniony, płaski brzuch. Formy na pewno można jej pozazdrościć! Dzięki samozaparciu i dyscyplinie Kręglicka, która jest mamą dorosłego już Aleksandra, wygląda niczym jego koleżanka.
Gwiazda chętnie nosi ubrania odsłaniające brzuch. Niedawno tak o nich pisała na Instagramie:
Wiem… podobno paniom w "pewnym wieku" tego drugiego [brzucha - przyp. red.] pokazywać nie wypada. Podobno. Ale ja jestem zdania, że jest parę innych rzeczy, których na pewno robić nie należy, a ubiór to sprawa indywidualna. Choć dobrze, by był on stosowny do okazji, a ja wybieram się na letnie spotkanie ze znajomymi.
