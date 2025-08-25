Aneta Kręglicka pokazała brzuch twardy jak skała. Ile ma lat? 60? Niemożliwe!

Aneta Kręglicka w marcu dołączyła do grona 60-latek. Jednak wcale nie wygląda jak typowa seniorka w wieku emerytalnym! Choć panie w tym wieku coraz częściej zwracają uwagę zadbaną skórą i zgrabną sylwetką, to Kręglicka idzie o krok dalej.

Na jej instagramowym profilu pojawiło się kilka fotek i krótkie nagranie z wakacji. Szczupła, wyprostowana miss wciąż ma nienaganną sylwetkę, smukłe, długie nogi i porusza się jak młoda dziewczyna. Jest coś jeszcze!

Zobacz także: Nie tylko Justyna Steczkowska. Te polskie gwiazdy po 50 wyglądają jak milion dolarów. Świat może się zachwycać!

Aneta Kręglicka nie odpuszcza. Trenuje i pości

Kręglicka od lat jest wierna zdrowemu stylowi życia. Wypracowała sobie system, który się sprawdza - i gdy mowa o codziennym odżywianiu, i o treningach. Dzięki trzymaniu się "scenariusza", gwiazda wydaje się dużo młodsza, niż wskazuje na to metryka. Miss zapewnia, że nigdy się nie odchudzała, ale też w jej planie dnia nie ma miejsca na podjadanie czy jedzenie wszystkiego, na co ma się chęć.

Aneta je posiłki jedynie w oknie żywieniowym - od 9 rano do 17.

Zobacz także: Zjawiskowa Aneta Kręglicka odsłoniła nogi do nieba! Aż trudno uwierzyć, ile naprawdę ma lat!

(...) jem zdrowo, tylko to, co mi smakuje, a moje badania potwierdzają, że takie posiłki mi służą. Nigdy się nie odchudzam, to na pewno nie moja metoda na szczupłą sylwetkę. A fasting stał się moim naturalnym rytmem, kiedy jeszcze nikt o tym tak często nie mówił. Odkąd pamiętam, swój trzeci i ostatni posiłek zjadam najpóźniej o 17.00, a pierwszy i dla mnie bardzo ważny ok. 9.00. Ćwiczę codziennie rano 6 razy w tygodniu po 30 minut. Podczas ćwiczeń zwracam uwagę na wykorzystanie obciążeń, bo budowanie mięśni jest bardzo ważne oraz na streching i wszelkie ćwiczenia rozciągające ciało, którymi zawsze kończę serie. Poza tym zimą biegam (uwielbiam przebieżki, szczególnie w mrozie), jeżdżę na nartach, a latem gram w golfa i ostatnio częściej pływam - pisała Kręglicka w sieci.

Zobacz także: 60-letnia Aneta Kręglicka odsłoniła wklęsły brzuch. "Nigdy się nie odchudzam". Ale nie jada przez 16 godzin dziennie!

Ćwiczy i w domu, i gdy jedzie na wakacje. Ostatnio pokazała swój umięśniony, płaski brzuch. Formy na pewno można jej pozazdrościć! Dzięki samozaparciu i dyscyplinie Kręglicka, która jest mamą dorosłego już Aleksandra, wygląda niczym jego koleżanka.

Gwiazda chętnie nosi ubrania odsłaniające brzuch. Niedawno tak o nich pisała na Instagramie:

Wiem… podobno paniom w "pewnym wieku" tego drugiego [brzucha - przyp. red.] pokazywać nie wypada. Podobno. Ale ja jestem zdania, że jest parę innych rzeczy, których na pewno robić nie należy, a ubiór to sprawa indywidualna. Choć dobrze, by był on stosowny do okazji, a ja wybieram się na letnie spotkanie ze znajomymi.

Zobacz także: Gwiazdy po 40 śmiało pozują w bikini. Tylko spójrzcie na ich smukłe sylwetki. Widać, ile mają lat? Czterdziestka to nowa dwudziestka!

Zobacz więcej zdjęć. Aneta Kręglicka jest szczuplutka. Spójrzcie na jej brzuch!

Aneta Kręglicka kończy 60 lat. Tak zmieniała się Miss Świata! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.