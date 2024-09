Aneta Kręglicka odsłoniła wklęsły brzuch. "Nigdy się nie odchudzam". Ale nie jada przez 16 godzin dziennie!

Kayah przeżywała koszmar przez własnego ojca. Niewiarygodne, co jej mówił i jak ją traktował. Łzy same ciekną do oczu

Patrząc, na zdjęcia Anety Kręglickiej, można spokojnie rzec, że dawna Miss Świata się nie starzeje. Blisko 60-letnia modelka obecnie wygląda nawet lepiej niż przed laty, gdy otrzymała tytuł najpiękniejszej kobiety świata. Jak to możliwe? Kręglicka, która stara się utrzymywać kontakt z fanami za pomocą swoich profili w social mediach, szczerze i otwarcie mówi o tym, co robi, aby pozostać piękną, młodą i zdrową, mimo metryki wskazującej na wiek niemal emerytalny.

Kręglickiej można pozazdrościć i urody, i nieziemskiej figury. Okazuje się jednak, że sposób na jej utrzymanie jest jak najbardziej przyziemny.

Aneta Kręglicka jest szczuplutka, jej brzuch jest wręcz wklęsły. Co robi, aby mieć figurę nastolatki?

Kręglicka w najnowszym wpisie, który opublikowała na swoim instagramowym koncie, zdradziła, że utrzymanie formy to nie jest dla niej łatwa sprawa. O lenistwie nie ma mowy, o jedzeniu kiedy się chce - również. 59-latka podkreśliła, że chce żyć w zdrowiu, dlatego mobilizuje się do aktywności. To dla niej motywator, choć kwestia wyglądu również ma znaczenie.

(...) jem zdrowo, tylko to, co mi smakuje, a moje badania potwierdzają, że takie posiłki mi służą. Nigdy się nie odchudzam, to na pewno nie moja metoda na szczupłą sylwetkę. A fasting stał się moim naturalnym rytmem, kiedy jeszcze nikt o tym tak często nie mówił. Odkąd pamiętam, swój trzeci i ostatni posiłek zjadam najpóźniej o 17.00, a pierwszy i dla mnie bardzo ważny ok. 9.00. Ćwiczę codziennie rano 6 x w tygodniu po 30 minut. Podczas ćwiczeń zwracam uwagę na wykorzystanie obciążeń, bo budowanie mięśni jest bardzo ważne oraz na streching i wszelkie ćwiczenia rozciągające ciało, którymi zawsze kończę serie. Poza tym zimą biegam (uwielbiam przebieżki, szczególnie w mrozie), jeżdżę na nartach, a latem gram w golfa i ostatnio częściej pływam - napisała Kręglicka.

Była miss dodała, że teraz ma czas na dbanie o siebie, bo jej życie zawodowe jest poukładane, dziecko odchowane. Mimo że lata lecą, ona wciąż jest pełna energii i aktywna.

Co na to internauci? Komentują wpis Kręglickiej

"Wspaniała, piękna, mądra. Kobiecość, do której warto zmierzać. Podziwiam, Anetko. U mnie też tylko zdrowo" - tak wpis koleżanki skomentowała Joanna Racewicz.

Fanki Kręglickiej są podobnego zdania:

"Inspiruję się Pani poradami od pewnego czasu i chętnie je wprowadzam. Czas się zmotywować jesiennie", "Fajne i mądre podejście do życia", "Jest Pani moim wzorem. Podobny styl życia przyjęłam kilka lat temu i mam nadzieję, że też mi będzie tak służył", "Figura idealna, ale widać, że dużo pracy trzeba włożyć, żeby taką osiągnąć. Uważam też, że każdy powinien dopasowywać dietę i czas jedzenia do swoich potrzeb. Ja np. rano w ogóle nie jestem głodna, a wieczorem zjadłabym kina z kopytami", "Pani Aneto dla mnie jest pani inspiracją i motywacją od lat. A sylwetka marzenie - cały czas dążę do takiej - ze słabym skutkiem", "Podziwiam za samodyscyplinę. Zawsze ślicznie Pani wygląda".

