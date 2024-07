Na instagramowym profilu Anety Kręglickiej pojawiło się kilka nowych zdjęć. Wszystkie była miss zrobiła sobie sama, wszystkie były bardzo naturalne i przedstawiały blisko 60-letnią gwiazdę w odsłonie całkowicie pozbawionej makijażu.

Kręglicka fotografowała się na tle okna i w łóżku. Miała na sobie zwykłą, ciemną koszulkę z dekoltem. Zrezygnowała z make-upu, włosy pozostawiła lekko zwichrzone. Leżąc w łóżku, pozowała w okularach z dużymi oprawkami. Wyglądała rewelacyjnie - młodzieńczo, a z jej uśmiechniętej twarzy emanował blask. Trzeba przyznać, że Kręglicka niewiele się zmienia, choć lata lecą. A jeśli już w jej wizerunku zachodzą zmiany, to są zdecydowanie na plus.

Aneta Kręglicka bez makijażu. Nie ma mowy o wstydzie

Kręglicka, była Miss Świata, pokazała swoim fanom kilka naturalnych fotek i napisała: "Bardzo lubię fotografować i oglądać portrety i to na moim profilu łatwo dostrzec. Wiem, że niektórych może to nudzi, ale mnie twarz interesuje zdecydowanie bardziej niż najlepsza stylizacja. A szczególnie ciekawi obserwowanie ludzkich emocji i energii. I to właśnie w twarzy można je najlepiej uchwycić, na niej dłużej zatrzymać uwagę i zastanowić się, co bohaterka/ bohater myśleli, bądź czuli w tej konkretnie złapanej chwili. Dla mnie to wydaje się bardzo frapujące. A dzisiaj u mnie moment, w którym autentycznie cieszy mnie zwyczajność, bo przecież prawdziwe życie jest w zwyczajności".

59-latka łapie chwile i docenia swoje życie, co może być bardzo motywujące dla osób, które obserwują ją w sieci. A tych Kręglicka ma aż 116 tys.

Kęglicka ma 59 lat i pokazała się w naturalnym wydaniu. Co na to internauci?

Fani są zachwyceni taką Kręglicką - bez udawania i chowania zmarszczek za warstwami makijażu. "Ładna i szczęśliwa buzia", "Prostota - to, co podziwiam", "Pełna akceptacja siebie oraz kontrola nad tym co dookoła. Spokój. Ładne kadry pięknej dojrzałości", "Uwielbiam pani uśmiech" - czytamy w sieci.

