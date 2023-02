Tak wyglądały wybory Miss Polonia w PRL. Te fryzury i kreacje wprawiają w sentymentalny nastrój. Kandydatki mają coś, czego dziś brakuje wielu kobietom

Wybory Miss Polonia 1989, czyli konkurs piękności w PRL. Jak wyglądał?

Konkurs Miss Polonia 1989 ruszył wraz z początkiem 1989 r. W Polsce wówczas już wrzało i przygotowywano się do przemian ustrojowych. Gala półfinałowa odbyła się w maju 1989 roku w sali widowiskowej „Radomiak” Miejskiego Centrum Kultury. Podczas półfinału wytypowano 16 finalistek Miss Polonia 1989. Krótko po tym w Muzeum Budownictwa Ludowego w Radomiu odbyła się oficjalna prezentacja 16 kandydatek do tytułu najpiękniejszej. Finalistki prezentowały się ubrane w swoją prywatną garderobę na tle zabytkowych domów, zagród chłopskich i rzeźb. Gala finałowa odbyła się 16 lipca 1989 roku w Operze Leśnej w Sopocie. Już wtedy dało się zauważyć, że to Aneta Kręglicka jest faworytką do tytułu Miss Polonia 1989. Jednak jak sama przyznała, fryzura i makijaż podczas prezentacji finałowych zmieniły ją na niekorzyść. Nawet Nina Terentiew, która zasiadała wtedy w jury konkursu, wiedząc, że Aneta Kręglicka jest jedną z faworytek konkursu, bezskutecznie szukała jej wśród dziewczyn na scenie. - W tamtych czasach nie znano pojęcia "stylizacja" i w związku z tym ktoś z tej klasycznej, chłodnej piękności, zrobił wybitnie ładną bufetową - wspominała później Terentiew.

Miss Polonia 1989. Kto wygrał?

Podczas konkursu Miss Polonia 1989 utytułowane zostały:

Miss Polonia 1989 - Aneta Kręglicka,

I Wicemiss Polonia - Agnieszka Angelo,

II Wicemiss Polonia - Żaneta Katkowska,

III Wicemiss Polonia - Monika Łazowska,

IV Wicemiss Polonia - Małgorzata Obierzalska,

Miss Elegancji - Agnieszka Angelo,

Miss Gracji - Agnieszka Angelo,

Miss Foto - Agnieszka Angelo,

Miss Publiczności - Żaneta Katkowska.

Ciekawostką są nagrody, jaką otrzymała Miss Polonia 1989. Wśród nich znalazło się auto Toyota Corona II, całoroczna kolekcja garderoby od firmy sponsorującej konkurs, całoroczny serwis kosmetyczny od firmy sponsorującej konkurs, zestaw do odbioru TV satelitarnej, odbiornik TV, etola z szynszyli, serwis fotograficzny na okres 10 lat, wycieczka do Egiptu oraz wycieczka na Węgry.