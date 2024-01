Aneta Kręglicka zachwyca swoją urodą! Jak to robi?

Aneta Kręglicka, choć ma 58-lat to kompletnie po niej tego nie widać. Wiele osób zarzucało jej korzystanie z operacji plastycznych, na co miss świata zawsze odpowiadała z ogromnym oburzeniem. Jak się okazuje, swój młody wygląd zawdzięcza medycynie, ale nie stricte estetycznej. Aneta Kręglicka powiedziała dla "Fakt", jak to robi.

- Wbrew temu, co może myślą niektórzy, stosuję wyłącznie naturalne zabiegi. Moim ulubionym zabiegiem od lat jest mezoterapia i rzeczywiście stosuję ją co trzy miesiące. Mniej więcej wtedy, gdy mam czas. Czasami dwa razy do roku zdarza mi się skorzystać z laserów. A tak to naprawdę pielęgnacja i masaże. Sama masuję sobie ciało i twarz. To są naprawdę moje codzienne zabiegi - powiedziała Aneta Kręglicka dla "Faktu".

Okazuje się, że to nie tylko delikatne zabiegi pomagają zachować jej wieczną młodość. Jak powiedziała dla portalu pomponik.pl Aneta Kręglicka, sporo pomaga też jej odpowiednia dieta.